Với sứ mệnh của nhà bán lẻ thuần Việt, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op không chỉ tích cực nâng cao tỉ lệ hàng Việt trong hệ thống siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng... mà còn hỗ trợ nâng chất, chắp cánh cho nông sản Việt thâm nhập kênh phân phối hiện đại.

Vào Co.opmart Hà Nội mua đặc sản Hòa Bình

Chiều muộn ngày 11-12, ngay sau giờ làm, chị Nguyễn Thùy Linh (ngụ quận Hà Đông, TP Hà Nội) đi thẳng vào khu thực phẩm tươi sống Co.opmart Hà Nội chỉ để mua cá Sông Đà và bưởi đỏ Tân Lạc. "Nhà tôi mới đi siêu thị hôm chủ nhật, vẫn còn thức ăn nhưng nay tranh thủ tạt vào mua thêm 2 kg cá và vài trái bưởi đỏ Tân Lạc về ăn dần. Cá Sông Đà thịt ngon đậm đà, cả nhà tôi ai cũng thích nên nhân cơ hội siêu thị đang giới thiệu thì mua luôn. Ngày thường thỉnh thoảng cũng đặt hàng online từ Hòa Bình gửi xuống" - chị Thùy Linh cho biết.

Trong vòng 1 tuần nay, Co.opmart Hà Nội cũng như 4 Co.opmart khác trên địa bàn TP Hà Nội (Co.opMart SCA Victoria - Văn Phú; Co.opMart SCA GoldSilk - Vạn Phúc, quận Hà Đông; Co.opMart SCA GoldenSilk, quận Hoàng Mai và Co.opMart SCA, quận Long Biên) nhộn nhịp hẳn so với những ngày trước. Nguyên nhân là nơi đây đang diễn ra "Tuần lễ nông sản, thực phẩm tỉnh Hòa Bình tại hệ thống Co.opmart khu vực Hà Nội" do hệ thống siêu thị Co.opmart phối hợp cùng Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình tổ chức. Lần đầu tiên, một lượng lớn đặc sản tỉnh Hòa Bình được tuyển chọn, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm kỹ càng trước khi tập trung về các Co.opmart để giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô; một số trong đó được vận chuyển đến các Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra trên cả nước.

“Tuần lễ Nông sản Thực phẩm tỉnh Hòa Bình” giới thiệu các mặt hàng đặc sản chủ lực của tỉnh đến với người tiêu dùng

Theo ban tổ chức, chương trình thu hút sự tham gia của gần 40 HTX, doanh nghiệp (DN) của Hòa Bình với quy mô gần 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản thực phẩm đặc sản chủ lực chất lượng an toàn, xuất xứ rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc của tỉnh Hòa Bình như: cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc, rau hữu cơ, rau an toàn, gà đồi, cá Sông Đà, trà cà gai leo, các sản phẩm từ cây sachi, trà thảo dược, sản phẩm dược liệu... "Đây là cơ hội để các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình được giới thiệu đến người tiêu dùng cả nước, đặc biệt là người dân thủ đô đồng thời tạo điều kiện cho hội viên, các DN, HTX của tỉnh Hòa Bình liên kết, hợp tác tiêu thụ nông sản an toàn tại hệ thống siêu thị Co.opmart" - đại diện Saigon Co.op cho biết.

Kết nối, bao tiêu hàng nông sản chất lượng

Nhiều năm nay, Saigon Co.op đã chủ động kết nối đến các vùng nguyên liệu nông sản, bao tiêu nhiều loại sản phẩm từ nông sản đến thủy hải sản từ những địa phương có lợi thế. Không những thế, nhà bán lẻ này còn hỗ trợ về vốn và kiến thức, giúp nông dân phát triển sản xuất ổn định đầu ra, nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn, giá cả hợp lý để phục vụ tốt nhu cầu của người tiêu dùng trên cả nước.

Các hoạt động kết nối, tiêu thụ nông sản của Saigon Co.op với các địa phương đã thu được những kết quả tích cực và được cộng đồng đánh giá cao. Trong niên vụ 2018 và 2019, gần 1.000 tấn vải thiều Bắc Giang và Hải Dương được tiêu thụ rộng rãi trong hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op. Hơn 100 tấn nhãn lồng Hưng Yên cũng đã được đưa đến tận tay người tiêu dùng trên cả nước; hơn 200 tấn cam Cao Phong (Hòa Bình) được bán ra trong mùa thu hoạch năm 2019. Riêng mặt hàng rau củ quả, mỗi năm hơn 20.000 tấn nông sản Đà Lạt gồm các loại rau củ quả và hơn 30 loại hoa tươi cùng nhiều mặt hàng đặc sản địa phương được tiêu thụ hằng năm.

Có thể nói, với lợi thế có hơn 800 siêu thị lớn nhỏ trên cả nước, đón tiếp hơn 1 triệu lượt khách hàng mỗi ngày, hệ thống Co.opmart, Co.opFood, Co.opXtra cùng những đơn vị phân phối lớn nhỏ khác thuộc Saigon Co.op trở thành nơi phân phối hàng Việt và nông sản Việt đến đông đảo người dân cả nước.

Không chỉ là đầu mối tiêu thụ lớn, trong quá trình phát triển của mình, Saigon Co.op đã tích cực hỗ trợ, kết nối với các địa phương để tiêu thụ nông sản và nông sản chế biến. Năm 2018, hơn 20 HTX nông nghiệp, đơn vị canh tác nông sản tại Lâm Đồng được kết nối với bộ phận thu mua của Saigon Co.op. "Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, hợp tác, hỗ trợ tạo cơ hội cho các DN, nhà cung cấp, cơ sở sản xuất các mặt hàng nông sản, đặc sản, nhất là nông sản Việt" - đại diện Saigon Co.op thông tin thêm đồng thời cho biết hệ thống đang rất nỗ lực trong việc tìm kiếm nguồn hàng chất lượng cao để đưa vào kinh doanh trong siêu thị. Ngoài việc kinh doanh trực tiếp tại hơn 800 siêu thị lớn nhỏ tại Việt Nam, Saigon Co.op còn tham gia xuất khẩu một lượng lớn nông sản chất lượng cao qua thị trường Singapore, Nhật Bản.