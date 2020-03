Hàng hóa vẫn ùn ứ ở cửa khẩu

Ngày 22-3, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết tất cả các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên tuyến biên giới đất liền tiếp giáp với Trung Quốc đã được thực hiện xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa. Hoạt động thương mại tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới đã và đang dần khôi phục.

Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc, từ ngày 5-2 đến hết ngày 19-3, lượng xuất khẩu hàng hóa các loại qua 6 tỉnh biên giới phía Bắc là 24.345 xe. Tuy nhiên, năng lực thông quan tại các cửa khẩu vẫn còn hạn chế do nhân lực tham gia vào quá trình xuất nhập khẩu, vận chuyển, giao nhận, bốc xếp, sang tải hàng hóa tại khu vực cửa khẩu của cả phía Việt Nam và phía Trung Quốc vẫn còn thiếu. Hàng hóa mặc dù có thể được làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu nhưng tiến độ sẽ chậm hơn nhiều so với thời gian trước do bắt buộc phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong khi đó, lưu lượng xe và hàng hóa xuất khẩu từ các tỉnh, thành phố đưa lên khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng ùn ứ. Tính đến hết ngày 19-3, trên toàn tuyến biên giới phía Bắc đang tồn khoảng 1.141 xe, trong đó riêng tỉnh Lạng Sơn đã là 1.068 xe, chủ yếu là thanh long, dưa hấu, chuối, xoài, mít. Trước tình hình đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp chủ động theo dõi sát tình hình tại khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc nhằm chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác. M.Chiến