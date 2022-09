Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, Chủ đầu tư dự án điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam 450 MW, vừa có văn bản gửi đến Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kiến nghị tiếp tục huy động 172MW chưa có giá bán điện của dự án.



Trước đó, Công ty Mua bán điện của EVN đã có văn bản 6082 gửi Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam thông báo dừng khai thác phần công suất chưa có cơ chế giá của nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam công suất 450M.

Theo thông báo này, kể từ 0 giờ 00 ngày 1-9, EVN dừng khai thác đối với phần công suất 172MW trên tổng số 450MW của nhà máy điện mặt trời Trung Nam. Lý do là phần công suất này vẫn chưa có giá mua điện.

Hồi vào tháng 2-2022, EVN cũng từng có văn bản thông báo sẽ ngưng mua phần công suất chưa có giá điện (40% trên tổng công suất) nhưng sau đó thu hồi văn bản.

Toàn cảnh dự án điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam 450 MW

Theo chủ đầu tư dự án điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam 450 MW, dự án đi vào hoạt động đến nay đã hơn 22 tháng, được EVN huy động công suất của toàn dự án để hòa vào lưới điện quốc gia nên việc dừng khai thác 172MW khiến chủ đầu tư không khỏi ‘sốc’.

"Dự án điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam 450MW là dự án đầu tư có điều kiện được tỉnh Ninh Thuận tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đúng theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng trạm biến áp 500 KV – đường dây 500KV Thuận Nam - Vĩnh Tân với tổng kinh phí gần 2.000 tỉ đồng và sẽ bù đắp bằng doanh thu bán điện từ việc khai thác toàn bộ công suất dự án ĐMT 450MW" – đại diện Trung Nam cho biết.

Doanh nghiệp này cũng cho hay do phần công suất chưa xác định giá bán điện chưa được thanh toán trong khoảng 22 tháng khai thác; cùng với đại dịch Covid-19 bùng phát trong 2 năm, dự án phải chịu sự cắt giảm công suất phát liên tục kéo dài; đồng thời nhà đầu tư còn đang phải gánh chịu phần chi phí truyền tải cho các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đã tác động rất xấu đến dòng tài chính của doanh nghiệp, khiến nhà đầu tư không đủ nguồn tài chính để hoàn thành nghĩa vụ cam kết với đơn vị tài trợ vốn.

Do vậy, việc dừng huy động 40% công suất của dự án theo thông báo của EVN đồng nghĩa dự án chỉ vận hành đạt 60% so với thiết kế sẽ dẫn đến chủ đầu tư mất khả năng cân đối trả nợ vay. Trong khi đó, các nhà đầu tư khác cũng như EVN lại được hưởng lợi trên đường dây truyền tải do doanh nghiệp đầu tư.

Đặc biệt, việc dừng huy động công suất chưa có giá điện của dự án là không phù hợp theo các điều khoản đã thỏa thuận của hợp đồng mua bán điện giữa EVN và công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.

Vì vậy, chủ đầu tư dự án điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam 450 MW kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương và Công ty Mua bán điện xem xét tiếp tục huy động và ghi nhận sản lượng đối với phần công suất chưa có giá điện của dự án.

"Chúng tôi mong muốn có một cơ chế thích hợp cho phần công suất chưa có giá. Chúng tôi mong Bộ Công Thương, EVN có cuộc đối thoại 3 bên với nhà đầu tư để làm rõ những vấn đề xung quanh việc huy động công suất của dự án" - đại diện chủ đầu tư chia sẻ: