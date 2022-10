Cùng ngày, UBND tỉnh An Giang cũng tổ buổi họp mặt với các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tính đến nay, An Giang có 7.082 doanh nghiệp và 4.002 đơn vị trực thuộc đang hoạt động với tổng vốn đăng ký là 78.868 tỉ đồng.

So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 259 doanh nghiệp, số vốn đăng ký tăng trên 15,5%, tương đương tăng 808 tỉ đồng. Tính riêng trong 9 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,47% so với cùng kỳ, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, mong muốn các doanh nghiệp nỗ lực phát triển để tạo thêm việc làm cho người dân trong tỉnh.

Ông Hồ Việt Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang, cho rằng các doanh nhân cần phải quyết tâm đưa doanh nghiệp phát triển chuyên nghiệp hơn, đồng thời tiếp tục gắn với trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp phải đổi mới, sáng tạo, hội nhập và tập trung vào yếu tố con người, công nghệ, phát huy sở trường và tiềm năng của mình để có những sản phẩm uy tín, chất lượng đưa ra thị trường.

"Các doanh nghiệp An Giang hãy nỗ lực phát triển, mở rộng quy mô sản xuất và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động tỉnh nhà; đồng thời đưa An Giang phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì An Giang còn đến 85.000 lao động đang phải xa quê làm việc" - ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, kêu gọi.