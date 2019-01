Chuẩn bị hàng loạt món Tết ngon chỉ trong 10 phút

25/01/2019 07:19

Ngày nay, Tết bớt cực hơn xưa nhiều, đi siêu thị cái gì cũng có, kiệu hành dưa món còn có sẵn nữa là, chỉ có điều mình thích thì nấu bánh tét, bánh chưng cho vui thôi…

Dưa món, củ kiệu, lỗ tai heo ngâm giấm... ngon - bổ - rẻ và an toàn

Bên cạnh yếu tố truyền thống thì một trong những yếu tố quan trọng mà người mua rất quan tâm hiện nay là an toàn vệ sinh thực phẩm. Tết sẽ không vui nếu có thành viên trong gia đình bị ngộ độc. Do đó, xu hướng hiện nay là nếu không có thời gian để tự tay mình chế biến thì phải chọn mua ở nơi bán uy tín, sản phẩm phải có xuất xứ và hạn sử dụng rõ ràng để được an toàn nhất.

Chị Trang, khách hàng của siêu thị Co.opmart Bình Tân, cho biết 3 năm nay, chị toàn đi mua dưa món, củ kiệu và lỗ tai heo ngâm giấm của siêu thị. Các loại sản phẩm này trong siêu thị được đóng vào keo thủy tinh nhìn đẹp mắt, có nắp đóng kín chắc chắn nên sẽ để được lâu. Có những năm chị tự phơi cải và ngâm ở nhà thì qua Tết khoảng 1 tuần là có dấu hiệu bị mốc nên phải bỏ. Mấy năm rồi mua của siêu thị thấy tiện, rẻ mà để được lâu nên giờ toàn đi siêu thị mua, vừa tiện vừa đỡ mất thời gian.

Những món ăn ngày Tết đã dược Co.opmart chuẩn bị sẵn

Năm nay, các mặt hàng ngâm giấm ở siêu thị Co.opmart và Co.opXtra cũng rất phong phú. Riêng dưa món đã có hàng chục mẫu mã và hương vị khác nhau cho khách chọn, chưa kể tai heo ngâm giấm chua ngọt cũng vậy, rất nhiều loại và nhiều vị. Năm nay, còn có món cà pháo nước tôm chua, củ kiệu và món kim chi rất bắt kịp xu hướng. Nhìn chung, giá "mềm", từ vài chục ngàn đến gần 130.000 đồng/keo từ khoảng 400 g đến gần 1 kg. Tất cả đều được đóng gói đẹp, khẩu vị vừa phải và khi mở nắp đều tỏa mùi thơm hấp dẫn.

Hiện tại, đây là thời điểm tốt để ghé ngang siêu thị mua đồ ngâm chua, lạp xưởng và tôm khô vì hầu như Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước đều đang có giảm giá cho nhóm hàng này.

10 phút có đủ mâm cúng gia tiên tươm tất

Một trong những hoạt động chiếm khá nhiều thời gian của các gia đình vào ngày Tết chính là thời gian dành cho gian bếp. Nắm bắt khá tốt xu hướng này, năm nay, thị trường thực phẩm chế biến sẵn tiện lợi đã không còn dừng lại ở mức độ đáp ứng bữa ăn hằng ngày tiện lợi mà đã được "nâng cấp" việc chuẩn bị mâm cúng Tết.

Đơn cử như hệ thống siêu thị Co.opmart, năm nay bắt đầu nhận đơn hàng của khách để nấu các món cúng tổ tiên ngày Tết. Cái hay của gói dịch vụ nấu nướng này là chia rõ 3 vùng miền cho khách lựa chọn với thực đơn hết sức phong phú. Ví dụ: Miền Nam có gà luộc, thịt kho trứng nước dừa, canh khổ qua, dưa giá, bánh tét..; miền Trung có gà luộc, xôi gấc, xôi đậu xanh, hành muối, ba rọi ngâm nước mắm…; miền Bắc có bánh chưng, gà luộc, xôi đậu xanh, xôi gấc, dưa món, thịt đông…; giá trung bình cho một combo chỉ khoảng 450.000-750.000 đồng.

Phương thức đặt hàng cũng linh hoạt từ truyền thống đến hiện đại, khách có thể đến trực tiếp siêu thị, gọi tổng đài 1900 555 568 hoặc scan QR code. Sau khi đặt hàng, siêu thị sẽ hẹn ngày giờ giao mâm cỗ gia tiên tận nhà cho khách.

Như vậy, chỉ cần khoảng chục phút đồng hồ, một người nội trợ dù là bận rộn đến đâu đi nữa cũng có thể vừa chu đáo việc cúng kính nhà mình vừa có thể đặt hàng để lo luôn cho cha mẹ hai bên để việc nấu nướng, cúng kính gọn gàng, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đủ hơn bao giờ hết.



6 loại đặc sản tại siêu thị Co.opmart Năm nay, có 6 loại đặc sản nổi bật mà người tiêu dùng cả nước có thể chọn mua tại siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Food gần nhất là cam Canh, bưởi Diễn, gà đồi Yên Thế, tôm khô Cà Mau nguyên vỏ và sâm dây Ngọc Linh. Những sản phẩm này vốn là sản vật của từng vùng miền khác nhau được hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra phân bổ đều trên toàn hệ thống để người tiêu dùng dù là đang ở vùng miền nào cũng dễ dàng mua được. Cụ thể, gà đồi Yên Thế sẽ được bán tại các siêu thị Co.opmart khu vực TP HCM, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Bưởi đỏ, cam, bưởi Diễn, sâm dây Ngọc Linh vừa được kinh doanh tại khu vực miền Bắc còn có bán tại các Co.opmart khu vực tại TP HCM và Đông - Tây Nam Bộ.

