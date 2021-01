Ngày 19-1, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một phiên bấn loạn với việc chỉ số VN-Index giảm mạnh kỷ lục trong phiên sáng với mức giảm gần 75 điểm, sau đó trong phiên chiều, thị trường đã giảm áp lực. VN-Index đóng cửa giảm 60,94 điểm, còn 1.131 điểm. HNX-Index cũng còn 224,02 điểm khi giảm 6,48 điểm.



Thanh khoản thị trường có sự cải thiện hơn với khối lượng giao dịch đạt 1,35 tỉ cổ phiếu, tương ứng giá tị giao dịch đạt 25.510 tỉ đồng, trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh lập kỷ lục và lên đến 22.725 tỉ đồng. Măc dù thị trường giảm sâu, nhà đầu tư ngoại bán tháo nhưng tính giá trị giao dịch, khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng trong phiên này với giá trị 130 tỉ đồng.

Điều khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng đó là tình trạng nghẽn lệnh trên HoSE vẫn diễn ra. Từ đó, đà giảm của các chỉ số có phần được thu hẹp lại nhưng vẫn ở mức cao.

Trong phiên buổi sáng, lực bán mạnh đã kéo hầu hết các mã chứng khoán có vốn hoá lớn giảm sâu. VN-Index đóng cửa phiên sáng giảm tới 74,71 điểm (-6,27%) xuống 1.117,23 điểm. HNX-Index giảm 8,4 điểm (-3,64%) xuống 222,1 điểm.

Giám đốc phân tích của một công ty chứng khoán, nhận định rằng thị trường chứng khoán phiên này không có tin gì quá xấu ảnh hưởng đến thị trường. Việc chỉ số VN-Index đã tăng điểm trong một khoảng thời gian khá dài, từ tháng 12-2020 tới nay, việc đảo chiều không có gì lạ. Tuy nhiên, mức giảm mạnh như phiên 19-1 kèm theo nhiều lý do.

Ngoài ra, các nhân viên môi giới tại các công ty chứng khoán cho thấy, lý do nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu trong phiên sáng 19-1 là do họ có tâm lý do sợ phiên chiều nghẽn lệnh, không bán được cổ phiếu. Đó cũng là lý do khiến một số nhà đầu tư bức xúc.

Giám đốc Nghiên cứu và phân tích của một công ty chứng khoán cho rằng thị trường đã tăng một thời gian khá dài. Chưa kể, 3 phiên liên tiếp giằng co để vượt ngưỡng 1.200 điểm của VN-Index nhưng không thành công thì việc giảm lại là điều dễ hiểu. Chưa kể, một số nhà đầu tư đợt này đã dùng đòn bẫy tài chính cao nên lo sợ thị trường giảm, bán sớm trong phiên sáng nhằm tránh nghẽn lệnh phiên chiều như trước.

Các chuyên gia khuyên nhà đầu tư chú ý, giảm tỉ trọng nắm giữ cổ phiếu nhằm giảm thiểu rủi ro và chờ cơ hội giải ngân trở lại. Quan trọng là dù có lạc quan thì nhà đầu tư cũng tránh dùng margin vì thị trường vẫn có thể giảm thêm, sẽ rủi ro.

Trong phiên này, nhiều tin đồn cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ "siết" dòng tiền vào thị trường chứng khoán khi mà thời gian qua lượng tiền đổ vào thị trường quá lớn. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), cho rằng không có thông tin không chính xác. Các quy định hiện tại đã khá chặt chẽ và sẽ không có lý do siết chặt. Hiện tại, chứng khoán chỉ chiếm 0,3% tổng số cho vay ra của hệ thống ngân hàng, là con số không quá lo lắng. Chưa kể hiện nay các công ty chứng khoán nếu có muốn cho vay margin cũng đã có hệ thống quản lý, sàng lọc.

Một số nhà đầu tư cũng lo lắng và đồn thổi việc chặn cho vay magrin, nhưng tin này đã được các công ty chứng khoán giải tỏa.