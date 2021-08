Ở góc độ vĩ mô, các chuyên gia cho rằng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chưa ổn, quý III có thể gặp khó, dịch bệnh vẫn khó lường, vì vậy nhà đầu tư cân nhắc trước khi "xuống tiền". Công ty Chứng khoán Asean (Asean SC) cho rằng trong kịch bản tiêu cực, vùng hỗ trợ gần của VN-Index dự báo ở mức 1.365 - 1.370 điểm, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 1.355 - 1.360 điểm. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại.



Cổ phiếu VIC đã "cứu" VN-Index tăng mạnh phiên 19-8

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì cho rằng nhà đầu tư nên tạm đóng các vị thế ngắn hạn còn lại trong danh mục khi chỉ số tiếp cận vùng cản 1.350 - 1.355 điểm.

Với việc bảo vệ thành công vùng hỗ trợ 1.350 - 1.355 điểm và lấy lại xung lực tăng điểm, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng hồi phục và một lần nữa có cơ hội thử thách vùng kháng cự then chốt quanh 1.390 điểm. Tuy nhiên, rủi ro đảo chiều vẫn cần được tính đến trong trường hợp chỉ số tiếp tục đi lên nhưng thanh khoản sụt giảm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ trạng thái trung hạn tương ứng với khả năng vượt đỉnh thành công, còn ngắn hạn thì nên đóng lại vị thế để chờ thêm.

Thiên về phân tích kỹ thuật, Công ty Chứng khoán SG - HN (SHS) cho rằng mục tiêu của sóng hồi phục chưa thấy. Việc hồi phục trong phiên hôm nay nhưng VN-Index vẫn chưa thể vượt qua vùng kháng cự trong khoảng 1.370 - 1.380 điểm nên kịch bản nối dài sóng hồi phục lên vùng 1.400 - 1.425 điểm (đỉnh tháng 7-2021) vẫn chưa được kích hoạt.

Do đó, trong phiên giao dịch cuối tuần 20-8, VN-Index có thể rung lắc trong vùng kháng cự trong khoảng 1.370 - 1.380 điểm. Nhà đầu tư đã chốt lời dần danh mục trong tuần trước nên đứng ngoài và quan sát thị trường trong tuần này, chưa nên mua thêm ở vùng giá hiện tại.

Về cuối phiên giao dịch hôm 19-8, do là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30 nên thị trường có biến động mạnh. VIC bất ngờ tăng đến 6,2% lên 104.000 đồng/cổ phiếu đã kéo VN-Index tăng mạnh, kéo theo các mã như SSI, GVR, VCB, MSN hay SAB cũng tăng mạnh và giúp củng cố vững sắc xanh của VN-Index. Đóng cửa phiên 19-8, VN-Index tăng 13,91 điểm (1,02%) lên 1.374,85 điểm. HNX-Index tăng 1,25 điểm (0,36%) lên 346,07 điểm. UPCoM-Index tăng 0,23 điểm (0,24%) lên 94,71 điểm. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so phiên trước, đạt 29.400 tỉ đồng. Khối ngoại bán ròng nhẹ, giá trị 451 tỉ đồng, giảm đáng kể so với phiên trước (bán ròng 1.881 tỉ đồng).