Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 8-12, thị trường đã tiếp tục hồi phục trong nghi ngờ. Đó cũng là lý do thanh khoản dù hơn phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp.

Theo đó, VN-Index đã tăng 6,1 điểm, lên 1.452,87 điểm. HNX-Index tăng 3,33 điểm, lên 449,74 điểm. UPCoM-Index tăng 0,44 điểm, lên 111,29 điểm.

Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 26.600 tỉ đồng, chỉ bằng ½ các phiên giao dịch đỉnh cao.



Dự báo phiên giao dịch chứng khoán ngày 9-12, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng đây sẽ là phiên thử thách đối với thị trường khi lượng hàng bắt đáy ở phiên đầu tuần về tài khoản, các nhịp võng trong phiên sẽ tiếp tục là cơ hội để dòng tiền cơ cấu lại danh mục sang nhóm cổ phiếu vốn hoá trung bình và nhóm VN30.

Trong phiên 8-12, theo MBS, thị trường đã được hỗ trợ tích cực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí. Dù thanh khoản thấp nhưng thị trường đã có sự đổi trụ thành công và độ rộng thị trường vẫn rất tích cực ở nhóm vốn hoá lớn, vốn trung bình.

Thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị nhà đầu tư có thể gia tăng một phần vị thế mua bán trong phiên khi chỉ số lùi xuống vùng hỗ trợ đã đề cập nhưng cần linh hoạt bán cân đối lại vị thế trong kịch bản chỉ số tiếp tục hồi phục.

Theo KBSV, dù cơ hội mở rộng thêm nhịp tăng điểm trong phiên kế tiếp vẫn được duy trì nhưng chỉ số nhiều khả năng sẽ sớm đối mặt áp lực rung lắc do áp lực bán cân bằng lại tỷ trọng gia tăng. Việc có bảo vệ thành công vùng hỗ trợ gần quanh 1.420 điểm hay không sẽ quyết định đến khả năng duy trì được kênh tăng điểm của VN-Index.

Theo xu hướng thận trọng, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng VN-Index tiếp tục nhịp hồi phục nhưng mức độ tăng điểm thấp và tạo nên giằng co. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở mức độ thấp. Diễn biến này là bình thường sau nhịp hồi phục nhanh. VN-Index vẫn có thể tiếp tục quá trình hồi phục nhưng diễn biến sẽ chậm và khó khăn do vùng cản 1.460-1.480 điểm vẫn là vùng tiềm ẩn áp lực bán lớn.

Một công ty chứng khoán khác cũng nhận xét áp lực bán đang chiếm ưu thế hơn dù VN-Index đã có 2 phiên hồi phục khá tốt. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn 1.464-1.471 điểm trong phiên tới sẽ được mở ra.

Nếu thanh khoản cải thiện tăng mạnh và VN-Index chinh phục ngưỡng kháng cự này thì xác suất cao thị trường sẽ lấy lại xu hướng tăng. Nếu không chinh phục ngưỡng trên, áp lực bán có thể đẩy chỉ số VN-Index về ngưỡng hỗ trợ 1.375-1.380 điểm. Tại vùng này, lực mua sẽ tăng mạnh, giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm.