Thị trường chứng khoán kết thúc tháng 11-2023 với phiên giao dịch giảm điểm cuối ngày trước áp lực cơ cấu danh mục của quỹ ETF bám theo chỉ số MSCI cuối phiên. VN-Index đóng cửa phiên 30-11 ở mức 1.094,13 điểm, giảm 8,67 điểm so với phiên trước nhưng vẫn phục hồi tăng 6,4% sau 2 tháng chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Đáng chú ý, thanh khoản tháng 11 cải thiện tốt trở lại khi khối lượng giao dịch tăng 19,65% so với tháng 10. HNX kết thúc tháng 11 ở mức 226,15 điểm, giảm nhẹ so với hôm qua nhưng vẫn tăng 9,69% so với tháng 10.



Theo Công ty Chứng khoán SHS, áp lực bán ròng của khối ngoại khiến nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục có diễn biến tiêu cực, ảnh hưởng lên điểm số thị trường chung trong gần cuối phiên khi đa số giảm điểm, như SSB (-1,95%), OCB (-1,84%), VAB (-1,52%), TCB (-1,34%), BID (-1,15%)...

VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ ở phiên giao dịch cuối của tháng 11-2023

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự thất vọng với diễn biến thị trường vào cuối phiên khi áp lực bán tăng khiến VN-Index giảm khá mạnh, thay vì tiếp tục tăng như phiên trước đó. Công ty Chứng khoán BETA cho rằng áp lực bán từ khối ngoại đối với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến chỉ số VN-Index đi xuống khá nhanh trong phiên chiều, rồi đóng cửa trong sắc đỏ.

Về phiên giao dịch ngày mai 1-12, ông Võ Kim Phụng, Phó phòng Phân tích chứng khoán BETA, nhận định chỉ số VN-Index đang vận động xoay quanh mốc 1.100 điểm chủ yếu do bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản giao dịch chưa có nhiều cải thiện có thể dẫn đến áp lực rung lắc, điều chỉnh vẫn cao.

"Nhìn dài hơn, với những thông tin tích cực về kinh tế vĩ mô, dòng tiền sẽ tiếp tục có sự phân hóa với sự ưu tiên nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới như dầu khí, bất động sản khu công nghiệp, công nghệ, xuất khẩu và bán lẻ" - ông Phụng nhận định.

Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) duy trì quan điểm nắm giữ danh mục, đồng thời cho rằng nên ưu tiên mở thêm vị thế mua mới ở nhóm cổ phiếu dầu khí - vốn bứt phá khá mạnh trong phiên trước đó khi thị trường có nhịp chỉnh trong phiên kế tiếp.

Trong khi đó, SHS nhận định chỉ số đóng cửa phiên 30-11 dưới mốc 1.100 điểm nhưng với biên độ dao động khá chặt chẽ ở các phiên vừa qua đem lại kỳ vọng VN-Index sẽ chinh phục thành công mốc tâm lý này trong các phiên tới để tiếp tục nhịp hồi phục.