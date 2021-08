Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 26-8, VN-Index quay trở lại sắc đỏ khi 8,43 điểm, xuống 1.301,12 điểm. VN30-Index giảm mạnh tới 16,06 điểm về mức 1.412.45 điểm, khi các mã cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt rớt giá. Ngược lại, HNX-Index tăng 0,84 điểm, lên 336,85 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 0,02 điểm, lên 91,55 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch sàn HoSE đạt 524,3 triệu đơn vị, giá trị 17.763,4 tỉ đồng, tăng nhẹ 8 triệu đơn vị và hơn 7% về giá trị so với phiên hôm qua.



Cũng trên sàn HoSE, khối ngoại đã bán ròng hơn 4 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 403,69 tỉ đồng, tập trung vào mã cổ phiếu VHM với giá trị đạt 205,51 tỉ đồng và CTG 85,31 tỉ đồng.

Ảnh: Hoàng Triều

Căn cứ vào kết quả phiên này, Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) dự báo phiên ngày mai 27-8, VN-Index có thể hồi phục kỹ thuật trong vùng kháng cự 1.335-1.340 điểm nếu như ngưỡng hỗ trợ tâm lý quanh 1.300 điểm được giữ vững. Các chuyên gia của SHS cho rằng việc điều chỉnh giảm trở lại trong phiên 26-8 với thanh khoản tuy gia tăng so với phiên hồi kỹ thuật trước đó nhưng vẫn là thấp hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy áp lực bán ra là không thực sự mạnh.



SHS khuyên nhà đầu tư có tỉ trọng cổ phiếu lớn có thể canh những phiên hồi kỹ thuật để bán bớt cổ phiếu trong danh mục. Những nhà đầu tư đã chốt lời danh mục ngắn hạn trước đó có thể canh những nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.200-1.250 điểm của VN-Index để giải ngân trở lại.



Trong khi đó, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng VN-Index sẽ vẫn giằng co quanh mốc 1.300 điểm trong những phiên tới. Nhóm ngành kiềm chế đà giảm của thị trường là các cổ phiếu ngành dệt may, truyền thông và hóa chất. Độ rộng thị trường trở về trạng thái trung lập với thanh khoản thị trường suy giảm so với phiên trước, báo hiệu tâm lý giao dịch cẩn trọng của nhà đầu tư. "Phiên điều chỉnh hôm nay cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá yếu và nhiều khả năng VN-Index sẽ duy trì nhịp vận động quanh ngưỡng 1.300 điểm trong các phiên giao dịch tới" - bản tin ngày 26-8 của BSC nhận định.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) lại đánh giá thị trường vẫn đang trong quá trình "test cung" với biên độ dao động nhỏ và thanh khoản thấp. Trong bối cảnh đó, bất chấp thị trường đang gặp khó ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, Vingroup, dòng tiền vẫn hoạt động sôi động ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó nổi bật là nhóm cảng biển, dược, và hóa chất. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ các nhóm cổ phiếu ngân hàng, Vingroup và quan sát diễn biến thị trường ở vùng hỗ trợ 1.290 – 1.300 điểm.

Theo các chuyên gia của MBS, hiện cả 2 nhóm cổ phiếu ngân hàng và Vingroup đang ở mức đáy tháng 7 nên có khả năng sẽ có nhịp hồi kỹ thuật.