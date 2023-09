Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index nhảy vọt 15,89 điểm (+1,4%), đóng cửa cao nhất tại 1.153,85 điểm; HNX-Index phục hồi tới 2,65% lên 235,84 điểm, trong khi Upcom-Index cũng tăng 0,17 điểm, lên 88,59 điểm.



Sắc xanh và tím bao phủ bảng điện tử chiều 27-9.

Thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể so với những phiên trước, chủ yếu do nhiều nhà đầu tư đang "kẹt hàng" và tâm lý thận trọng hạn chế mua mới của những người cầm tiền. Cụ thể, giao dịch toàn sàn chỉ đạt hơn 18.000 tỉ đồng, giảm hơn 3.000 tỉ đồng so với phiên trước. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hơn 340 tỉ đồng ở sàn này.

Diễn biến thị trường trong ngày cho thấy phần lớn nhà đầu tư vẫn chịu áp lực nặng nề sau 4 phiên giảm liên tục, tài khoản thua lỗ lớn. Ở phiên sáng, VN-Index tiếp tục bị ép xuống gần 10 điểm, còn 1.126 điểm.

Chỉ số VN-Index tăng vọt từ 1.126 điểm lên 1.153 điểm khi kết phiên

Tuy vậy, ở nửa cuối phiên chiều, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu chứng khoán, kéo các mã trong nhóm này bứt tốc mạnh mẽ. Nhiều mã đóng giá trần hoặc sát trần vào cuối giờ như MBS, FTS, SSI, BSI, AGR... Những mã vốn hóa lớn trong nhóm này cũng tăng mạnh 5-6% đã lan tỏa tín hiệu tích cực, giúp các nhóm ngành khác phục hồi tích cực.

Nhiều nhà đầu tư cho biết đã "thở phào" khi thị trường kéo mạnh vào cuối phiên, đóng cửa mức cao nhất và chấm dứt chuỗi giảm sâu 4 phiên liên tiếp. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư khác cũng khóc ròng vì bán cổ phiếu ngay đáy hoặc buộc phải bán do áp lực tỉ lệ margin (vốn vay) cao.

Theo giới phân tích, thị trường đóng cửa tăng điểm mạnh đã góp phần giải tỏa tâm lý rất lớn cho nhà đầu tư – những người đã bán tháo cổ phiếu trong những phiên vừa qua.