Ngày cuối tuần 1-3, giá vàng SJC được các doanh nghiệp giao dịch mua vào 45,2 triệu đồng/lượng, bán ra 45,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, doanh nghiệp đã nâng giá mua vào vàng SJC khoảng 350.000 đồng/lượng và tăng giá bán ra thêm 100.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua; biên độ chênh lệch giá mua - bán thu hẹp còn 600.000 đồng/lượng, thay vì cả triệu đồng mỗi lượng so với vài ngày trước.

Dù giảm sâu vào cuối tuần nhưng hiện giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn thế giới khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.



Trong tuần qua, giá vàng đã có đợt "sóng" mạnh khi leo lên 49,3 triệu đồng/lượng, thậm chí một số doanh nghiệp đẩy giá vàng SJC lên tới 49,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mức cao nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, giá vàng cũng quay đầu rớt mạnh ngay sau đó, lùi sâu xuống mức 45,8 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) vào ngày cuối tuần. Hiện giá vàng SJC đã "bốc hơi" khoảng 3,5 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh 9 năm.

Giá vàng biến động mạnh trong tuần qua. Ảnh: Linh Anh

Nhiều người đã mua vàng lúc giá đỉnh 49,3 triệu đồng/lượng cho biết nếu bán ra lúc này sẽ bị lỗ tới hơn 4 triệu đồng/lượng nên chọn cách nắm giữ chờ giá phục hồi.

Trên thị trường quốc tế, sau khi lao dốc khoảng 3,6% trong phiên cuối tuần và đóng cửa ở mức 1.585 USD/ounce. Dù vậy, giới chuyên gia phân tích và nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng.



Kết quả cuộc khảo sát của Kitco (Mỹ) về xu hướng của giá vàng trong tuần tới cho thấy trong 15 chuyên gia phân tích thị trường tại Phố Wall có tới 47% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 33% người dự báo giá vàng giảm, số còn lại dự đoán vàng đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street (Mỹ), có tới 1.619 nhà đầu tư tham gia – số lượng người trả lời nhiều nhất trong 2,5 năm qua. Tổng cộng tới 67% người cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 19% dự báo giá vàng giảm và số còn lại dự đoán vàng đi ngang.

Tuần trước, phần lớn chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cũng dự đoán giá vàng sẽ tăng và thực tế cho thấy kim loại quý trên sàn quốc tế đã leo lên đỉnh 8 năm, tiến sát vùng 1.700 USD/ounce. Tuy nhiên, đợt bán tháo ồ ạt vào ngày cuối tuần do khiến giá vàng lao dốc dưới 1.600 USD/ounce, được giới phân tích lý giải do nhu cầu bán để tăng tiền mặt đáp ứng lệnh ký quỹ ở những kênh đầu tư khác như chứng khoán khi cổ phiếu giảm mạnh; đồng thời lệnh bán được đặt sẵn đã kích hoạt khi giá vàng rớt dưới ngưỡng an toàn 1.600 USD/ounce...

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 44,5 triệu đồng/lượng.