Những người này sau đó được cán bộ công an hướng dẫn gửi đơn tại Công an quận 1 và Công an phường Cô Giang - quận 1 (nơi công ty mẹ của Nhà hàng Món Huế đặt trụ sở) để được xác minh, xử lý theo quy định.



Theo nội dung trong đơn tố cáo, nhiều công ty, cá nhân đã cung cấp nguyên liệu gồm: thịt bò, rau, củ quả, bao bì nhựa… cho Công ty Món Huế nhiều năm nay. Theo hợp đồng, các nhà cung cấp nhận đặt hàng từ Công ty Món Huế sau đó giao hàng và chốt công nợ phát sinh, cuối tháng nhận tiền từ nhân viên kế toán của công ty này. Mọi giao dịch thời gian đầu vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đầu năm 2019 đến nay, Công ty Món Huế không thanh toán công nợ cho nhà cung cấp theo quy định. Nhiều lần họ đề nghị gặp mặt lãnh đạo Công ty Món Huế để làm rõ trắng đen nhưng được thông báo "lãnh đạo đang đi công tác" hoặc "lãnh đạo đang bận họp"… Ngày 3-10 vừa qua, người đại diện theo pháp luật của Công ty Món Huế mới ra gặp mặt rồi tuyên bố: "Công ty chúng tôi không có khả năng chi trả công nợ cho nhà cung cấp".

Còn ông Trần Văn Minh, đại diện Công ty TNHH Yêu Thực Phẩm (viết tắt là Công ty Yêu Thực Phẩm, có trụ sở tại quận Bình Thạnh), cho biết ký hợp đồng cung cấp thực phẩm (thịt bò) cho Công ty Món Huế 3 năm nay. Trong hợp đồng, 2 bên thống nhất thanh toán tiền vào các ngày 25 - 28 hằng tháng. Tuy nhiên, từ tháng 6 đến nay, phía Công ty Món Huế không thanh toán tiền mua thực phẩm theo quy định.

Cũng theo thông tin tố cáo, Công ty Món Huế đã nợ tiền các nhà cung cấp từ 20 triệu đồng đến hàng tỉ đồng.

Trong 2 ngày 22 và 23-10, phóng viên Báo Người Lao Động tìm đến các nhà hàng Món Huế trên địa bàn TP HCM để ghi nhận tình hình nhưng tất cả đều đã đóng cửa. Một số bảo vệ, nhân viên của nhà hàng bức xúc vì hơn 2 tháng nay chưa được trả lương, không được thông báo trả lại mặt bằng. Riêng văn phòng của công ty này nằm trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1) cũng vắng tanh, bàn ghế, máy tính… trưng bày rất lộn xộn. Khi được hỏi, chủ nhà cho công ty này thuê mặt bằng chỉ biết khóc ròng vì bị "quỵt" tiền thuê nhà mấy tháng.

Cũng trong ngày 23-10, ông Lê Duy Minh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế TP HCM, cho biết trước vụ việc Công ty Món Huế đóng cửa hàng loạt nhà hàng, không thanh toán tiền cho những cá nhân, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, Cục Thuế TP đã chỉ đạo toàn bộ chi cục thuế trên địa bàn rà soát toàn diện nghĩa vụ thuế của công ty này.

Kết quả ban đầu cho thấy trên địa bàn quận 1, các cửa hàng của Công ty Món Huế từng nợ 800 triệu đồng thuế GTGT trong quý II/2019. Chi cục Thuế quận 1 đã tiến hành cưỡng chế và thu hồi xong số nợ này. Riêng quý III/2019, cũng trên địa bàn quận 1, Công ty Món Huế đang nợ thuế GTGT hàng trăm triệu đồng nhưng theo quy định, khoản nợ thuế này chưa đến thời điểm cưỡng chế. "Riêng địa bàn quận 3, cơ quan thuế đang xem xét và sẽ nhanh chóng ban hành quyết định cưỡng chế, thu hồi nợ thuế Công ty Món Huế nhằm ngăn chặn công ty này có thể tẩu tán tài sản" - ông Minh thông tin.