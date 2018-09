Co.op Food chinh phục khách hàng thủ đô

27/09/2018 18:18

Sau nhiều năm quá quen thuộc với việc "đi chợ" tại siêu thị, đại siêu thị, người tiêu dùng các thành thị lớn nhanh chóng tiếp nhận các cửa hàng thực phẩm tiện lợi. Giống như 1 mô hình siêu thị thu nhỏ, cửa hàng Co.op Food với đầy đủ các nhóm hàng thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày, từ thực phẩm tươi sống, đông lạnh đến gia vị, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình… trở nên tối cần thiết đối với khách hàng.



Người Hà Nội chuộng cửa hàng tiện ích

Tại TP Hà Nội, mô hình cửa hàng thực phẩm tiện lợi vừa tạo cảm giác gần gũi như những cửa hàng bách hóa truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại với cách bày trí khoa học, mặt bằng kinh doanh sáng sủa, phục vụ ân cần và đặc biệt là nguồn hàng được kiểm soát chặt đã nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng thủ đô.

Từ khi Co.op Food đầu tiên được mở ở Hà Nội hồi tháng 11-2017 đến nay, rất nhiều khách hàng đã chuyển sang mua sắm ở cửa hàng Co.op Food gần nhà mỗi ngày thay vì đi siêu thị mỗi cuối tuần. Nhờ ưu thế nhỏ gọn (diện tích khoảng 150-200 m2) và kinh nghiệm hàng chục năm tìm hiểu thị hiểu người tiêu dùng, hệ thống Co.op Food dễ dàng len lỏi sâu vào các cụm dân cư, mang đến trải nghiệm mua sắm mới cho khách hàng phương Bắc. Co.op Food được khách hàng thủ đô đánh giá cao thông qua việc bố trí sản phẩm đa dạng, thực phẩm tươi ngon, giá bình ổn thị trường, vị trí thuận tiện và các dịch vụ tiện ích kèm theo.

"Chuỗi cửa hàng Co.op Food tại Hà Nội đang dần trở thành đầu mối lưu thông của nông sản giữa các vùng trên toàn quốc. Một số mặt hàng đặc trưng phía Nam như rau củ quả Đà Lạt, trái cây miền Tây Nam bộ đã có mặt tại các Co.op Food Hà Nội. Ngược lại, nông sản miền Bắc tiêu thụ tại các Co.op Food tại TP HCM và các chuỗi khác thuộc hệ thống bán lẻ thuộc Saigon Co.op". (Bà Nguyễn Bích Ly - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op)

Kể từ thời điểm cửa hàng đầu tiên mở cửa hoạt động đến nay, sau gần 1 năm, Co.op Food đã mở được tổng cộng 15 cửa hàng tại Hà Nội. Các cửa hàng khai trương hoạt động đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân xung quanh, lượng khách tham quan mua sắm trong những ngày đầu khai trương đều đạt con số vài trăm người. Chị Thùy Dương, cư dân chung cư Hapulico, kể gần 1 năm nay, gia đình chị đã trở thành khách ruột của Co.op Food . "Ngày đầu tiên Co.op Food khai trương, tôi đi làm về đã nghe mẹ kể có cửa hàng tiện lợi gần nhà bán nhiều loại rau quả, thịt cá tươi ngon, cho đến những chai sữa tắm, dầu gội đều có giá hợp lý. Hôm sau mẹ khoe đã rủ mấy bà bạn thể dục cùng chung cư vào cửa hàng mua sắm, đến giờ thì nhà tôi đã có thẻ khách hàng VIP ở cửa hàng này" - chị Thùy Dương nói.

Người tiêu dùng Hà Nội chuộng thực phẩm tươi sống tại các cửa hàng Co.op Food - Ảnh: Mai Trang

Cũng giống như mô hình Co.op Food chung, đặc biệt nhấn mạnh về hàng tươi sống, hàng chế biến sẵn để phục vụ cho bữa ăn hằng ngày, đặc biệt cho đối tượng nữ văn phòng. Đến nay, trung bình 1 cửa hàng có tốc độ tăng trưởng 15% so với tháng trước. Đây là tốc độ tăng trưởng rất cao so với mặt bằng tăng trưởng chung của ngành bán lẻ. Theo bà Nguyễn Bích Ly - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op, nhiều khách hàng đánh giá cao sự phong phú của các mặt hàng trong cửa hàng thực phẩm tiện lợi Co.op Food. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm công nghệ được bảo quản ở nhiệt độ tiêu chuẩn, giúp đảm bảo sự tươi ngon, hợp vệ sinh. Trong khi đó, Co.op Food dành riêng một khu vực để các bà nội trợ chọn mua những mặt hàng sơ chế, chế biến sẵn được đóng gói, đóng vỉ, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa tiện lợi sử dụng.

Giữ khách bằng những giá trị cộng thêm

Hầu hết cửa hàng Co.op Food đang tọa lạc tại những con phố sầm uất, có mật độ dân cư cao. Với lợi thế về vị trí, Co.op Food mong muốn chinh phục khách hàng thủ đô bằng sự tiện lợi, dịch vụ tốt và sản phẩm chất lượng.

Song song đó là những tiện ích đi kèm thiết thực cho người tiêu dùng thủ đô như miễn phí giữ xe, hỗ trợ đặt hàng qua điện thoại và giao hàng tận nhà, chấp nhận thanh toán trực tiếp qua thẻ ngân hàng, sử dụng phiếu quà tặng Co.opmart… để phục vụ tốt nhất và tối ưu hình thức thanh toán cho người tiêu dùng. Khách đến mua sắm tại đây cũng được hưởng mọi quyền lợi tích lũy điểm của chương trình khách hàng thân thiết Co.opmart.

Phương thức phục vụ ân cần, chuyên nghiệp là 1 điểm cộng giữ chân khách hàng

Chia sẻ về định hướng của Co.op Food tại thị trường Hà Nội, bà Nguyễn Bích Ly cho biết, Saigon Co.op phát triển Co.op Food tại thị trường miền Bắc nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhu cầu bữa ăn hằng ngày của khách hàng và người dân, qua đó phát triển mạng lưới bán lẻ nội địa để cùng với đó đẩy mạnh sự phát triển chung của Việt Nam. "Co.op Food đã phủ rộng thị trường TP HCM và hiện diện ở một số thành phố lớn như Cần Thơ, Phan Thiết, Vũng Tàu, Bình Dương, Biên Hòa, Cà Mau, Quy Nhơn, Long An. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ mở 50 cửa hàng Co.op Food tại thị trường Hà Nội trong năm nay. Ngoài những cửa hàng do Saigon Co.op đầu tư, chúng tôi sẽ xã hội hóa mô hình cửa hàng thực phẩm tiện lợi này thông qua hình thức nhượng quyền thương mại để đẩy nhanh tốc độ phát triển chuỗi. Hiện đã có một số đối tác đặt vấn đề mua nhượng quyền. Nếu thuận lợi, cuối năm nay sẽ có Co.op Food nhượng quyền đầu tiên tại Hà Nội khai trương hoạt động" - bà Ly cho biết.



Cửa hàng tiện lợi là mô hình trọng tâm Năm 2018, Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng 10% doanh số và tăng tốc mở rộng hệ thống, đặt trọng tâm vào mô hình cửa hàng tiện lợi Co.op Food và Co.op Smile. Dự kiến, trong năm nay sẽ có thêm 19 Co.opmart, 2 Co.opXtra, 170 Co.op Food, 150 Co.opSmile, 50 cửa hàng tiện lợi Cheers, 1 Co.opmart phân khúc cao (Finelife) đi vào hoạt động. Các hệ thống này sẽ kết nối đa phương tiện với các hình thức mua sắm khác. Để hoàn thành kế hoạch trên, ngay từ đầu năm, Saigon Co.op đã đẩy mạnh khai thác kinh doanh các mặt hàng hữu cơ; triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành; hoàn thiện chuỗi cung ứng, đáp ứng tốt dịch vụ giao nhận của các mô hình kinh doanh hiện tại. Cùng với đó là hướng đến xây dựng môi trường siêu thị thân thiện, thương hiệu xanh thông qua tổ chức thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, chuẩn hóa và nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Mở mới 2-3 cửa hàng/tuần Liên tiếp trong những tuần gần đây, mỗi tuần có ít nhất 2-3 cửa hàng Co.op Food được mở mới tại Hà Nội. Điển hình nhất, trong tuần lễ từ ngày 21 đến 29-9, có đến 3 cửa hàng khai trương đi vào hoạt động, đưa tổng số cửa hàng Co.op Food lên con số 272. Bao gồm: Co.op Food Anland (Cửa hàng Shophouse số 04, mã căn SH04, tầng 1 -2 thuộc tòa HH01B thuộc dự án Hỗn Hợp thương mại và nhà ở HH01 (Anland), tại Khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông); Co.op Food (Tầng 1, ô 2B, tòa Vinata Tower, 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, quận Cầu Giấy) và cửa hàng Co.op Food Nguyễn Đức Cảnh (Nhà A2 số 151A phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai). Nhân dịp khai trương, các cửa hàng này dành nhiều ưu đãi cho khách hàng thông qua chương trình khuyến mãi giảm giá kèm quà quà tặng, rút thăm trúng thưởng và tích lũy điểm thưởng…





MINH NHI