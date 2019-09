Trong các ngày 14, 20 và 27-9, Saigon Co.op tổ chức sự kiện khai trương Co.op Food thứ 400 tại 4 cửa hàng gồm: Co.op Food CT Trần Vĩnh Kiết (145/4 Trần Vĩnh Kiết, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Co.op Food Nguyễn Khuyến (số 1, NV1, khu nhà ở cán bộ, nhân viên Bệnh viện 103 - Học viện Quân y; xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), Co.op Food BD Thủ Khoa Huân (106 - 106/3 Thủ Khoa Huân, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), Co.op Food Tân Kim (ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Ưu đãi lớn mừng thành viên thứ 400

Trong ngày khai trương, ngoài ưu đãi giảm giá lên đến 50%, khách mua hàng tại các cửa hàng này còn có cơ hội trúng thêm quà. Ngoài ra, để đánh dấu sự kiện thành viên Co.op Food thứ 400, trong 3 ngày 12, 13 và 14-9, Co.op Food tổ chức hoạt động "Vui hội trăng rằm" cho thiếu nhi. Chương trình diễn ra sôi nổi với các hoạt động như múa lân; chú Cuội cho các bé tham gia trò chơi nhận quà, hướng dẫn các bé làm kẹo bông gòn, làm tranh cát, tô tượng...

Ngoài những hoạt động trên, Co.op Food phối hợp cùng các nhãn hàng tổ chức chương trình khuyến mãi "Săn logo rinh quà xinh". Tùy vào số lượng logo tích lũy, khách hàng sẽ được tặng dù hoặc mũ bảo hiểm Co.op Food. Khách hàng còn được tham gia chương trình rút thăm may mắn với những giải thưởng giá trị: máy giặt, tủ lạnh, nồi chiên không dầu…

Co.op Food mang đến giải pháp cung cấp thực phẩm an toàn, tiện lợi, tươi ngon cho người nội trợ bận rộn Ảnh: Mộng Thường

Tiên phong trên nhiều "mặt trận"

Kể từ ngày 27-12-2008, cửa hàng Co.op Food đầu tiên đặt tại chung cư Phan Văn Trị (quận 5, TP HCM) chính thức đưa vào hoạt động với định hướng mang đến giải pháp cung cấp thực phẩm an toàn, tiện lợi, tươi ngon cho người nội trợ bận rộn. Đến nay, sau hơn 11 năm phát triển, Co.op Food đã khẳng định được vị thế trên thị trường bán lẻ tại Việt Nam với số lượng cửa hàng vượt mốc 400 trên toàn quốc.

Bà Nguyễn Bích Ly, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op (trực thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op), cho biết với ưu thế linh hoạt về diện tích kinh doanh, mô hình cửa hàng thực phẩm tiện lợi Co.op Food đang từng ngày len lỏi vào những khu dân cư, mở rộng trên khắp địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành khác trên toàn quốc, mang đến hơn 9.000 mặt hàng thiết yếu gồm: thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc với giá cả bình ổn và tiết kiệm cho người nội trợ. Trong đó, chủ lực là ngành hàng thực phẩm tươi sống cung cấp hàng trăm mặt hàng rau, củ, quả, thịt, cá, trứng… được chọn lựa từ các nhà cung cấp có chứng nhận an toàn, VietGAP, GlobalGAP về quy trình sản xuất, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Co.op Food ngày càng nhận được sự tin yêu, tín nhiệm của người tiêu dùng Ảnh: Lâm Thảo

Đối với thị trường Hà Nội, sau 2 năm đi vào hoạt động, hiện Co.op Food đã có 43 cửa hàng trên địa bàn 8/12 quận và 2/17 huyện tại TP Hà Nội. Mục tiêu đến hết năm 2019, Co.op Food sẽ có trên 60 cửa hàng tại Hà Nội. Đối với các tỉnh, thành Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, thương hiệu Co.op Food được khách hàng đón nhận và lựa chọn là điểm mua sắm thực phẩm hằng ngày với nguồn hàng hóa khai thác dồi dào, phong phú, đa dạng. Số lượng cửa hàng hiện đạt hơn con số 40 và tiếp tục nâng thêm 15 cửa hàng mới đến hết năm 2019. "Với lợi thế là một thành viên trong hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op vốn đã được nhiều người biết đến và tin dùng, Co.op Food ngày càng nhận được sự tin yêu, tín nhiệm của khách hàng thủ đô. Các cửa hàng thực phẩm tươi sống Co.op Food dần trở thành nơi mua sắm tin cậy của các bà nội trợ, thay thế kênh truyền thống trước đây. Co.op Food đáp ứng được tiêu chí an toàn, tiện lợi, tươi ngon, phù hợp xu hướng của người tiêu dùng là ngày càng quan tâm đến chất lượng của bữa ăn, sức khỏe an toàn cho gia đình" - bà Nguyễn Bích Ly diễn giải.

Xã hội hóa để đi nhanh, đi xa

Bắt nhịp xu hướng phát triển của mô hình nhượng quyền thương mại, năm 2016, Saigon Co.op nhượng quyền Co.op Food đầu tiên tại TP HCM và dần đẩy nhanh việc tìm kiếm đối tác, hợp tác phát triển chuỗi thông qua nhượng quyền. Số lượng cửa hàng Co.op Food nhượng quyền đến nay đạt hơn 50 cửa hàng trên toàn quốc.

Với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa mô hình cửa hàng tiện lợi kinh doanh thực phẩm tươi sống giúp huy động vốn trong xã hội, phát triển hệ thống, Co.op Food luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các công ty đối tác vận hành cửa hàng một cách hiệu quả nhất, từ những cải tiến chính sách cho đến sự hỗ trợ mọi nguồn lực, kể cả con người… Thông qua phát triển mạng lưới nhượng quyền, Co.op Food đã thúc đẩy nhanh độ phủ của hệ thống, đưa cửa hàng đến gần khu dân cư hơn. "Đến nay, tất cả cửa hàng nhượng quyền đều hoạt động khá tốt và nhận được sự đánh giá cao của khách hàng. Không chỉ thành công về kinh tế, các cửa hàng nhượng quyền còn giúp những công ty đối tác cùng chung tay tham gia việc phân phối bán lẻ, tăng cường phục vụ cộng đồng cư dân, đặc biệt cư dân tại các chung cư" - đại diện Saigon Co.op chia sẻ và cho biết mục tiêu đến hết năm nay, Co.op Food sẽ phát triển thêm 150 cửa hàng mới, trong đó số lượng phát triển cửa hàng nhượng quyền mới là 30 cửa hàng, chiếm 20% số lượng cửa hàng phát triển mới.