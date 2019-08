Đây là thông tin được ông Trần Tuấn Linh, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục Hàng không Việt Nam, cho biết tại họp báo giới thiệu Triển lãm quốc tế thiết bị ngành hàng không Việt Nam 2019 tổ chức ngày 12-8 tại TP HCM.

"Quan điểm của cục là ủng hộ doanh nghiệp tham gia để tăng tính cạnh tranh và thực hiện bầu trời mở, không chỉ các hãng hàng không trong nước mà cả những hãng hàng không nước ngoài mở đường bay đi và đến Việt Nam. Tuy vậy, doanh nghiệp phải theo quy hoạch đã được duyệt nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, không có tính chất lôi kéo hoặc làm suy giảm mức độ hoạt động, điều kiện đang hoạt động bình thường của các hãng khác" - ông Linh cho hay.

Bởi thực tế, theo đại diện Cục hàng không, thời gian qua có sự cạnh tranh, đặc biệt là cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực phi công giữa các hãng. Do đó, để hãng hàng không mới hoạt động cần bảo đảm an toàn về hoạt động trong ngành giao thông vận tải; phù hợp với khả năng giám sát và cơ sở kết cấu hạ tầng của ngành hàng không về giao thông vận tải như nhà ga, đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay, dịch vụ hạ tầng; nguồn nhân lực về kiểm tra giám sát, an ninh an toàn...

Cũng theo ông Linh, dựa trên các tiêu chí này, Cục Hàng không đang yêu cầu các hãng hàng không chỉnh sửa cho phù hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Ông Linh cho biết thêm cục đang xử lý hồ sơ nhưng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập doanh nghiệp từ cơ quan quản lý nơi đặt trụ sở chính, như Vietravel Airlines xin giấy phép từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên – Huế, hay Vinpearl Air xin giấy phép từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội... "Hiện các doanh nghiệp đang ở giai đoạn tiếp theo là trình lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau đó bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ" – ông Linh thông tin thêm.

Thị trường hàng không sắp có sự gia nhập của nhiều hãng mới. Ảnh: Tấn Thạnh

Liên quan đến Triển lãm quốc tế thiết bị ngành hàng không Việt Nam 2019, bà Lương Thị Xuân, Giám đốc Công ty Gia Khương Wintron (đơn vị tổ chức triển lãm), đánh giá đây là triển lãm hàng không quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với quy mô lớn để giới thiệu những công nghệ, hệ thống trang thiết bị mới nhất trong lĩnh vực hàng không...

Theo TS Trần Quang Châu, Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam, thị trường vận tải hàng không quốc tế đang tiếp tục phát triển, trong đó, châu Á - Thái Bình Dương được Hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA) đánh giá là khu vực năng động với sự tăng trưởng cao nhất thế giới là 6-7%/năm. Riêng thị trường vận tải hàng không Việt Nam có mức tăng trưởng gấp đôi khu vực, trong thập kỷ qua bình quân khoảng hơn 16%/năm.

Việt Nam đang có khoảng 20 sân bay cần mở rộng, nâng cấp nên nhu cầu rất lớn. Hiện thế giới có khoảng hơn 15.000 nhà sản xuất các thiết bị, lĩnh vực liên quan đến hàng không, máy bay, trong đó ngành hàng không Việt Nam đã có quan hệ khoảng 15% các doanh nghiệp sản xuất nước ngoài để phục vụ cho ngành hàng không. Do đó, nhu cầu để mời các doanh nghiệp này đến Việt Nam dự triển lãm là rất lớn.

Triển lãm là cơ hội để doanh nghiệp hàng không nội địa tiếp cận những công nghệ hàng đầu về hàng không ngay ở trong nước; các doanh nghiệp sản xuất công nghệ, công nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận thị trường mới mẻ và có thể bước chân vào lĩnh vực rất hấp dẫn này... Dự kiến, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-11 tới, với khoảng 400 gian hàng đáp ứng nhu cầu cho hơn 20.000 khách tham quan.