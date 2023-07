Khó khăn của hàng không có ảnh hưởng đến an toàn bay?

Trả lời đến việc các hãng bay gặp khó khăn về nguồn lực có dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay, ông Đinh Việt Thắng khẳng định Cục Hàng không đang kiểm soát chặt chẽ an toàn bay. Do đó, các khó khăn của các hãng bay về nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến an toàn bay, không có chuyến bay nào không bảo đảm an toàn có thể cất cánh.

"Cục Hàng không Việt Nam với vai trò là Nhà chức trách hàng không sẽ quản lý hết sức chặt chẽ vấn đề này dù thời gian qua có xảy ra một số vụ việc về an toàn bay nhưng không phải do các hãng hàng không gặp khó khăn. Cục đang điều tra và sẽ thông tin sớm về các sự cố nhằm rà soát và bổ sung nguyên tắc an toàn trong công tác điều hành bay"- ông Thắng nói.