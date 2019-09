Do đó, các hãng ôtô và đại lý vẫn duy trì các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho khách hàng trong tháng 9. Như công ty Ôtô Toyota Việt Nam (TMV) cùng hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán đầy đủ khi mua xe Corolla Altis từ ngày 3-9 đến 30-9 và Fortuner, Innova từ ngày 3-9 đến 31-10. Theo đó, khách mua xe Altis, Innova được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương 40 triệu đồng. Khách mua xe Fortuner được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương ứng từ 54-60 triệu đồng, tùy phiên bản. Ngoài ra, khách còn được tặng thêm phiếu mua nhiên liệu tương đương 10 triệu đồng.



Đồng thời, Toyota còn bổ sung thêm khuyến mãi dành cho các mẫu xe Vios, Wigo, Hilux, Camry giảm từ 20-40 triệu đồng. Cụ thể, Toyota Camry bản 2.0G giá 1,029 tỉ đồng được giảm 20 triệu đồng tiền mặt, khuyến mãi thêm dán kính, trải sàn. Mẫu bán tải Toyota Hilux bản 2.8G 4x4 AT giảm 25 triệu đồng tiền mặt. Yaris giảm 30 triệu đồng; Vios giảm từ 15-20 triệu đồng tùy theo phiên bản. Mẫu xe giá rẻ nhất của Toyota cũng được giảm 25-40 triệu đồng trong tháng này.

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast cũng vừa công bố sẽ duy trì thời gian áp dụng chính sách giá "3 không cộng ưu đãi" cho 3 dòng sản phẩm Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil cho đến khi có thông báo mới. Tức khách hàng vẫn được đăng ký mua xe với mức giá ưu đãi như ban đầu, thay vì tăng lên mức 465 triệu đồng với Fadil, Lux A2.0 lên 1,5 tỉ đồng và 2 tỉ đồng với Lux SA2.0 kể từ ngày 1-9 như thông báo trước đó. Nguyên nhân vì công ty chưa áp dụng chính sách chi phí khấu hao đầu tư, chi phí tài chính và lợi nhuận. Theo đó, mức giá dành cho xe Fadil phiên bản tiêu chuẩn vẫn là 394,9 triệu đồng, Lux A2.0 là 990 triệu đồng và Lux SA2.0 là 1,415 tỉ đồng.

VinFast duy trì mức giá ưu đãi ban đầu để tăng tính cạnh tranh với các hãng khác. Ảnh: Tấn Thạnh

Những hãng xe Nhật khác là Honda cũng duy trì mức giảm giá 70 triệu đồng với mẫu xe Civic và City giảm 40-50 triệu đồng.

Với Mistsubishi, các đại lý duy trì mức giảm đến 92,5 triệu đồng từ tháng 8 đến nay cho mẫu Pajero Sport. Cụ thể, phiên bản Diesel 4x2 MT và 4x2 AT có giá lần lượt là 888 triệu đồng và 1,062 tỉ đồng được tặng bọc ghế da, cánh lướt gió và camera lùi. Trong khi đó, phiên bản máy xăng 4x2 AT nhận được quà tặng riêng từ các đại lý. Ngoài ra, xăng 4x2 AT Premium còn được tặng bộ phụ kiện cao cấp 6 món.

Mẫu xe Mitsubishi Outlander cũng duy trì áp dụng mức giảm giá lên tới 51 triệu đồng, 2 phiên bản Premium được tặng thêm camera toàn cảnh 360 độ trị giá 20 triệu đồng. Trong khi phiên bản CVT 2.0 chỉ được tặng bộ ghế da cao cấp.

Trong khi mua mẫu bán tải Triton 2019, khách sẽ nhận được quà tặng phụ kiện bao gồm nắp thùng cao/thấp trị giá 23 triệu đồng và camera lùi trị giá 2 triệu đồng...

Những mẫu xe cỡ nhỏ của Mitsubishi cũng có giá khá mềm hơn trong tháng 9. Cụ thể, mẫu Mirage phiên bản MT giảm giá lên tới 30 triệu đồng xuống chỉ còn 350,5 triệu đồng; phiên bản CVT Eco giảm 20 triệu đồng còn 395,5 triệu đồng đi kèm phiếu ưu đãi 15 triệu tiền nhiên liệu xấp xỉ 750 lít xăng và tặng bệ tì tay trung tâm. Riêng phiên bản CVT vẫn giữ nguyên giá bán nhưng tặng phiếu ưu đãi 5 triệu nhiên liệu xấp xỉ 250 lít xăng và tặng bệ tì tay trung tâm.

Mẫu xe Attrage đồng loạt giảm 20 triệu đồng cho các phiên bản MT Eco, MT và CVT Eco lần lượt còn 375,5 triệu, 405,5 triệu và 425,5 triệu đồng. Riêng phiên bản CVT vẫn giữ nguyên giá bán 475,5 triệu đồng nhưng được tặng bộ phụ kiện 4 món trị giá 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi là Xpander không giảm giá trong tháng này.

Tương tự, Tập đoàn Thaco cũng công bố chương trình ưu đãi lớn cho các dòng xe Mazda mà hãng này lắp ráp và phân phối. Cụ thể, mẫu Mazda CX-5 được ưu đãi lên tới 100 triệu đồng (trong đó tiền mặt 50 triệu còn lại là gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 21 triệu đồng, bộ phụ kiện trị giá 29 triệu đồng). Theo đó, mức giá ưu đãi của Mazda CX-5 các phiên bản lần lượt 859 triệu đồng, 949 triệu đồng và 989 triệu đồng. Các mẫu xe Mazda khác từ 2, 3, 6, BT-50 cũng được ưu đãi từ 46-70 triệu đồng.

Ngoài ra, các hãng xe Mỹ, Hàn và châu Âu cũng có mức giảm giá đáng kể trong tháng 9 để cạnh tranh và đẩy doanh số. Cụ thể, Ford EcoSport có mức giá giảm 60-70 triệu đồng, mẫu xe bán tải Ford Ranger còn được tặng gói phụ kiện ceramic, phủ gầm, dán phim, bảo hiểm 3 năm.

Hyundai vừa cập nhật thêm giá khuyến mại cho Hyundai Elantra, với mức giảm giá từ 15- 25 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, phiên bản 1.6 MT được giảm 15 triệu đồng, phiến bản 1.6 AT và Sport 1.6T giảm 24 triệu đồng, phiên bản 2.0 AT giảm 25 triệu đồng, kéo giá xe xuống dao động từ 668- 874 triệu đồng.

Góp mặt trong cuộc đua giảm giá tháng 9 còn có Kia Cerato đang có mức giảm giá từ 7- 20 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, Kia Cerato phiên bản Deluxe giảm cao nhất 20 triệu đồng, trong khi đó các phiên bản còn lại của mẫu xe này cùng có mức giảm là 7 triệu đồng, tặng thêm camera hành trình, phụ kiện. Mức giảm này kéo giá các phiên bản của Kia Cerato xuống lần lượt còn 552 triệu với bản Standard MT; 582 triệu với bản Standard AT; 615 triệu với bản Deluxe và 668 triệu với bản Premium.

Những thương hiệu xe sang như Peugeot giảm giá từ 36 triệu đồng, tặng thêm gói bảo hành 5 năm; BMW ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe.