Nguyên Tổng Giám đốc Bamboo Airways Đặng Tất Thắng vừa chia sẻ dòng trạng thái cá nhân sau khi thôi mọi chức vụ tại FLC và Bamboo Airways.



Trong lời chia tay, ông gọi Bamboo Airways là "đứa con đẻ và đứa con tinh thần" và cho biết: "Cuộc đời với tôi là những chữ duyên, duyên được gặp anh Quyết (ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC - PV), duyên được đến với FLC, được sáng lập và xây dựng Bamboo Airways, và cũng đã đến lúc hết duyên khi tôi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu hết mình và chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển giao Bamboo Airways với nhà đầu tư mới, đảm bảo được quyền lợi mới và cũ cũng như của Bamboo Airways".

Hình ảnh ông Đặng Tất Thắng chia sẻ trong lời chia tay "đứa con đẻ và đứa con tinh thần" Bamboo Airways - Ảnh: Face book nhân vật

Trước đó, ông Đặng Tất Thắng, người tham gia xây dựng Bamboo Airways những ngày đầu, đã xin thôi làm chủ tịch, tổng giám đốc của hãng cũng như vai trò Phó chủ tịch Tập đoàn FLC.

Ngày 29-7, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) công bố Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 27-7. Cũng trong ngày 29-7, Bamboo Airways công bố quyết định thôi giữ vị trí Tổng giám đốc kể từ ngày 27-7 đối với ông Đặng Tất Thắng, người lãnh đạo Bamboo Airways từ năm thành lập 2017.

"Sự chuyển giao vị trí Tổng giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways từ ông Đặng Tất Thắng sang ông Nguyễn Mạnh Quân là một phần trong công tác kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý cấp cao, nhằm đáp ứng mục tiêu đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn FLC nói chung và hãng hàng không Bamboo Airways nói riêng"- theo đại diện Bamboo Airways.

Nói về CEO mới của Bamboo Airways, ông Đặng Tất Thắng so sánh: "Ngày xưa hồi bé đọc Tam quốc diễn nghĩa, nhớ mãi mỗi chuyện Lưu Bị 3 lần thuyết phục mới mời được Khổng Minh xuống núi phò tá cho mình. Sau lớn lên đi làm cũng không biết bao lần khó khăn tìm người tốt và thuyết phục về làm cùng nhau. Và với anh Quân, cũng kỷ niệm nhớ mãi là phải sau 3 buổi cafe tâm sự mới mời được anh về với Bamboo Airways. Đây có lẽ là 1 trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi trong suốt 6 năm ấp ủ Bamboo từ một dự án trên giấy tới khi hình thành một hãng hàng không ấn tượng với thế giới vì sự phát triển đáng kinh ngạc.

Với cá nhân tôi, được làm CEO một hãng hàng không là một may mắn không phải ai cũng có được. May mắn hơn nữa, hàng không là 1 trong những đam mê của tôi thời trẻ. Dù tay ngang nhưng vì đam mê, cộng thêm may mắn được sự hỗ trợ của cả 1 tập thể những con người tâm huyết và yêu hàng không nên Bamboo Airways có được ngày hôm nay. Với anh Quân, Bamboo Airways sẽ có 1 CEO với dòng máu hàng không chảy trong người cùng hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, người sẽ dẫn dắt và đưa Bamboo Airways bay cao hơn, xa hơn trong một giai đoạn mới".

Ông cũng gửi lời chào, cảm ơn tới hơn 3.000 đồng nghiệp tại Bamboo Airways, nhấn mạnh sự phát triển nhanh của hàng: 3 năm từ 0 lên 30 tàu bay, 100% các chuyến bay an toàn tuyệt đối, luôn dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ, hơn 60 đường bay nội địa và 12 đường bay quốc tế, đạt chứng chỉ an toàn IOSA chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, Hãng hàng không của sự hiếu khách và tận tâm, Hãng hàng không mang lại làn gió mới về dịch vụ tới khách hàng Việt Nam...

Trên fanpage chính thức, Bamboo Airways cũng đã gửi lời cảm ơn tới "Cơ trưởng" Đặng Tất Thắng, thành viên đầu tiên, mang mã BAV0000, người đặt nền móng cho những dấu ấn của hãng hàng không này.

Sinh năm 1981, ông Thắng là Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng và Quản lý dự án tại Đại học Northumbria (Anh).

Ông bắt đầu làm lãnh đạo tại FLC từ năm 2014 với vị trí phó tổng giám đốc, phụ trách mảng đầu tư phát triển dự án của tập đoàn này. Ông được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT FLC nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ tháng 4-2021. Ông cũng có hơn 3 tháng đảm nhiệm "ghế nóng" Chủ tịch HĐQT FLC, trước khi quay lại giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 2-7-2022.

Ông Thắng là người dẫn dắt Bamboo Airways từ những ngày đầu thành lập trên cương vị Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Cuối tháng 3-2022, sau khi ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và Bamboo Airways, bị bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan đến việc thao túng thị trường chứng khoán, ông Đặng Tất Thắng chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và Bamboo Airways từ ngày 31-3.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn FLC ngày 2-7 vừa qua, ông Đặng Tất Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết Bamboo Airways đặt mục tiêu tăng đội máy bay lên 100 chiếc vào năm 2028 và sắp thêm nhận thêm các máy bay mới từ nay đến cuối năm. Với những thách thức lớn, đi kèm với mục tiêu cao, hãng cần thêm các nhà đầu tư chiến lược mới để bổ sung nguồn lực cho hãng. Không loại trừ khả năng thu hút thêm các nhà đầu tư để đảm bảo tốc độ phát triển của Bamboo Airways đạt kế hoạch đề ra.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn FLC đã thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; HĐQT Tập đoàn FLC đã họp và thống nhất bầu ông Lê Bá Nguyên giữ chức Chủ tịch HĐQT FLC. Ông Nguyên là anh trai vợ của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.