Ngày 29-9, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng công bố danh sách các dự án, khu đất, tổ chức thuộc trường hợp kiểm tra tiến độ sử dụng đất.

Quận Hải Châu có 179 trường hợp trong đó có dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1) của Công ty TNHH The Sunrise Bay, diện tích 600.000m2. Một số trường hợp khác như: dự án chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn (phường Hòa Cường Nam) của Công ty TNHH Phát triển Nhà Tuyên Sơn, diện tích 18.296m2; dự án khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn, khu thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường Nam) của Công ty Cổ phần Đầu tư Landcom, diện tích 53.643m2; dự án Tháp ven sông (phường Bình Thuận) của Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings, diện tích 3.125m2...

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1) ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nằm trong danh sách trường hợp kiểm tra tiến độ sử dụng đất

Quận Thanh Khê có 66 trường hợp, trong đó khu đất 2.000m2 tại phường Thanh Khê Đông của Công ty TNHH MTV The Blues; khu đất 9.591m2 tại đường Trường Chinh của Công ty CPThương mại - Quản lý Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đà Việt; khu đất 20.767m2 tại phường An Khê của Công ty CP Dược Danapha; dự án trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim có diện tích 9.544m2 của Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim…

Quận Cẩm Lệ có 86 trường hợp; trong đó có Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ, diện tích 12.594m2 tại phường Hòa Xuân; Công ty CP PPC An Thịnh Đà Nẵng, diện tích 6.426m2 tại phường Khuê Trung; Công ty Cổ phần TMS Hotel Đà Nẵng, diện tích 1.941m2 tại phường Hòa Thọ Đông…

Huyện Hòa Vang có 68 trường hợp; trong đó có khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú của Công ty CP Trung Nam, 27.670m2 tại xã Hòa Nhơn của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng...

Quận Sơn Trà có 132 trường hợp. Trong đó có khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, diện tích 263.000m2 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Du lịch Biển Tiên Sa; khu du lịch sinh thái Bãi Bắc 51.357m2 của Công ty CP Địa Cầu; khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ cao tầng 1.306m2 của Công ty CP công viên Mỹ Khê; khu du lịch sinh thái Biển Bãi Bắc diện tích 3.341m2 của Công ty TNHH Khu du lịch Sinh thái Biển Bãi Bắc…

Quận Ngũ Hành Sơn 84 trường hợp. Trong đó có khu đô thị mới nam cầu Tuyên Sơn của Công ty CP đầu tư Xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á; dự án The Nam Khang Resort Residences của Công ty CP The Nam Khang; dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire của Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô; dự án khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò của Công ty CP Địa Cầu; dự án sân gôn VinaCapital của Công ty TNHH Sân Gôn VinaCapital..

Tại Liên Chiểu có 51 trường hợp, trong đó có Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung Hòa Khánh Bắc; Công ty CP Đầu tư Du lịch Xuân Thiều Phường Hòa Hiệp Nam, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai phường Hòa Minh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội phường Hòa Minh…