Đà Nẵng đón chuyến bay chở du khách Hàn Quốc đến "xông đất"

Sáng 5-2, Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến "xông đất" TP trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, chuyến bay VJ881 của hãng hàng không Vietjet Air bay thẳng từ Sân bay Incheon – Seoul – Hàn Quốc đến Sân bay Đà Nẵng chở theo 181 du khách.

3 du khách trên chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng trong ngày đầu năm Kỷ Hợi được nhận phần quà may mắn là cặp vé khứ hồi từ Seoul đến Đà Nẵng

Ban Tổ chức lễ đón đoàn đã tặng 3 cặp vé máy bay khứ hồi quốc tế đến 3 du khách đã may mắn rút thăm trúng thưởng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tặng phong bao lì xì đỏ cho từng du khách trên chuyến bay này. Rachel - du khách quốc tịch Hàn Quốc cho biết Đà Nẵng là một địa điểm du lịch mà khách Hàn Quốc luôn thích thú đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, TP luôn có những hoạt động vui chơi đặc sắc, khác biệt.

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết tính đến tháng 12-2018, Đà Nẵng có tổng cộng 23 đường bay quốc tế trực tiếp TP này, trong đó có 15 đường bay thường kỳ và 8 đường bay quốc tế thuê chuyến, với tần suất khai thác hơn 328 chuyến/tuần, tăng hơn 86 chuyến so với cùng kỳ năm 2017.

Khách du lịch đường hàng không đến Đà Nẵng năm 2018 đạt khoảng 2,35 triệu lượt, tăng 48,7% so với năm 2017. Trong tháng 1-2019, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt hơn 518 nghìn lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 269 nghìn lượt, tăng 27% so với cùng kỳ 2018.

