Đã xử lý gần 150.000 tỉ đồng nợ xấu

08/01/2019 07:16

Về việc một số ngân hàng vừa tăng lãi suất, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng giải thích cuối năm nhu cầu vốn gia tăng, bản thân các TCTD phải cân đối bảo đảm thanh khoản nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu. Nhìn một cách toàn diện, đầu năm lãi suất giảm, cuối năm tăng, tính chung chỉ ở mức tương đương chứ không tăng nhiều.



Theo NHNN, tín dụng đến cuối năm 2018 tăng khoảng 14% so với cuối năm 2017. Cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự điều chỉnh tích cực; trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát ở mức hợp lý.

Tín dụng đến cuối năm 2018 tăng khoảng 14% so với cuối năm 2017 Ảnh: TẤN THẠNH

Đối với công tác xử lý nợ xấu, ước tính đến cuối tháng 12-2018, các TCTD đã xử lý được 149.220 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD là 1,89%, giảm so với mức 2,46% cuối năm 2016 và mức 1,99% cuối năm 2017.

Ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục Phát hành - kho quỹ (NHNN), cho rằng trong kế hoạch điều hòa tiền mặt dịp Tết nguyên đán năm 2018, dự kiến tăng 25%, trong đó bao gồm cả tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông. Trước đó, tháng 4-2018, NHNN có chủ trương đẩy mạnh cung cấp tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống từ tháng 4 đến hết tháng 11, kể cả tiền đã qua lưu thông và tiền mới in.

Chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông từ năm 2013 đã giúp tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng cho ngân sách nhà nước đối với các chi phí liên quan đến in ấn, giao nhận, bốc xếp, kiểm đếm, vận chuyển, bảo quản… "Kết quả thực hiện chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra lưu thông tháng 12, tháng giêng, dự kiến trong 2019, NHNN đã tiết kiệm cho ngân sách khoảng 390 tỉ đồng. Tổng số đã thực hiện trong 5 năm qua, từ năm 2013 đến nay, chi phí tiết kiệm được cho ngân sách khoảng 2.590 tỉ đồng" - ông Phạm Bảo Lâm thông tin.

Năm 2019, NHNN sẽ kiểm soát lạm phát theo mục tiêu bình quân dưới 4%; tín dụng tăng khoảng 14%, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

D.Ngọc