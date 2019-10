Ngày 30-10, Quốc hội bắt đầu 2 ngày thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019 cũng như kế hoạch 2020. Đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) trong phần phát biểu của mình đã chỉ ra nguyên nhân dù nền kinh tế phát triển nhanh, ổn định nhưng sao Việt Nam vẫn chưa hóa rồng, hóa hổ.



Theo đại biểu Hoàng Quang Hàm, năm 2018, GDP bình quân đầu người của Việt Nam khoảng 2.590 USD thì thế giới khoảng 11.000 USD. Tăng trưởng của Việt Nam là nhanh, bình quân 7%/năm trong hơn 20 năm, giai đoạn này thấp hơn 7% nhưng vẫn là cao so với khu vực và thế giới.



Tuy nhiên, xét về số tuyệt đối thì GDP của thế giới ngày một cách xa so với Việt Nam. Cách đây 30 năm, GDP bình quân đầu người của thế giới hơn Việt Nam 3.900 USD, nhưng đến nay khoảng cách đã là hơn 8.000 USD, gấp đôi, và khoảng cách vẫn tăng qua các năm (2017 khoảng cách là khoảng 8.300 USD; 18 khoảng 8.400 USD).

Đại biểu Hoàng Quang Hàm

"Việt Nam đi được nhiều bước, có lúc tốc độ tăng trưởng cao vào tốp đầu của khu vực và thế giới, song đó là những bước ngắn, nên vẫn tụt hậu so với nhiều quốc gia khác trên thế giới dù bước chậm, nhưng lại đi được những bước dài hơn" - vị đại biểu tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Phân tích kỹ hơn tại buổi thảo luận ở hội trưởng, đại biểu Hoàng Quang Hàm cho rằng, 30 năm là khoảng thời gian để nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản… hóa rồng, hóa hổ nhưng 30 năm qua, Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng mới chỉ là quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Trong điều kiện thế giới và khu vực nhiều biến động, khó lường, đại biểu Hoàng Quang Hàm cho rằng có 3 vấn đề cốt lõi cần giành nguồn lực, thực hiện bằng được để tăng trưởng theo chiều sâu, đó là trình độ lao động; phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

"Tụt hậu về kinh tế, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình là do chưa đột phá thành công các vẫn đề cốt lõi của tăng trưởng theo chiều sâu và là căn nguyên dẫn đến chúng ta tăng trưởng nhanh nhưng chưa hóa rồng, hóa hổ"- ông Hoàng Quang Hàm nhấn mạnh.

Vị đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cũng bày tỏ băn khoăn về việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, có tiền không tiêu được. Theo ông Hàm, nhiều công trình thiếu vốn trong khi nhiều công trình không giải ngân hết kế hoạch vốn cho thấy lập kế hoạch không sát, không theo dõi, tổng hợp sát sao để điều chỉnh vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu. Đặc biệt lãng phí khi vốn ODA không giải ngân được, không dùng nhưng vẫn phải trả phí cam kết.

Chuẩn bị đầu tư và dự án khởi công mới trải qua nhiều bước, cần nhiều thời gian, đây là yêu cầu tất yếu để bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư nhưng dự báo thời gian cần thiết không sát để lập kế hoạch, đặc biệt là vốn ODA, vốn các công trình quan trọng quốc gia nên giao kế hoạch, có tiền nhưng không giải ngân được.

Tham gia thảo luận tại phiên họp về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) cho rằng vấn đề giải ngân vốn đầu tư chậm, chậm xây dựng các công trình trọng điểm là điệp khúc "biết rồi nói mãi". "Tôi thấy lạ là càng khắc phục thì kết quả càng tồi tệ hơn" - ông Hận nói.

Đại biểu tỉnh Cà Mau cho rằng chậm đầu tư công phải chăng là do thắt chặt thủ tục đầu tư, do công khai minh bạch, do kết quả chống tham nhũng gần đây đạt kết quả tốt và đề nghị Chính phủ làm rõ.

"Đầu tư công chậm phải chăng là do kết quả chống tham nhũng gần đây đạt kết quả tốt làm mất động lực của các chủ đầu tư, hay chưa thỏa thuận được tỷ lệ ăn chia, hay còn những nguy cơ gì khác? Điều này cần làm Chính phủ quan tâm làm rõ, không để có dư luận không hay, không tốt cho đầu tư công?"- Đại biểu Nguyễn Quốc Hận nói.