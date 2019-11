Trong đó, An hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua là nhóm trưởng của nhóm nghiên cứu. Tham dự lễ có ông Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy; và ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.



Kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm nghiên cứu đạt giải gạo ngon nhất thế giới

Trước đó, tại cuộc thi World’s Best Rice (Gạo ngon nhất thế giới) ở Hội nghị quốc tế lần thứ 11 về thương mại gạo, tổ chức tại Manila – Philippines, nhóm nhà khoa học gồm kỹ sư Hồ Quang Cua, TS Trần Tấn Phương và kỹ sư Nguyễn Thị Thu Hương được vinh danh khi gạo ST25 do họ lai tạo nhận được cúp World’s Best Rice.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại lễ khen thưởng, tri ân

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu (bìa phải) trao những phần thưởng cho nhóm nghiên cứu gạo ngon nhất thế giới

Từ lúc đó, ở quê nhà thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng của ông Hồ Quang Cua đã có nhiều người săn lùng gạo ST25. Tuy nhiên, loại gạo này mới chỉ được sản xuất khảo nghiệm và bán với số lượng ít để thăm dò thị trường.

Gạo ST25 đang "sốt" trên thị trường

Trước cơn sốt gạo ST25, ông Cua quyết định mở kho lúa ở ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng để chà gạo ST25 bán cho bạn bè thân thiết và một số đại lý. Vài tấn gạo đầu tiên đã hết sạch nên khách hàng phải dặn trước từ 3-4 ngày để gia đình ông Cua lên kế hoạch chà gạo, đóng gói.

Lễ tri ân diễn ra tại Tỉnh ủy Sóc Trăng

Tại Sóc Trăng, nơi duy nhất bán cơm nấu từ gạo ST25 là quán cà phê Gạo ở số 197 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Sóc Trăng. Chị Trịnh Thị Linca, chủ quán cà phê Gạo, cho biết nơi đây bán cơm gạo lứt muối mè nấu từ gạo ST đỏ của DNTN Hồ Quang Trí với cơm càri gà mỗi buổi sáng. Khi có nhiều khách hàng muốn ăn cơm từ "gạo ngon nhất thế giới", chị Linca mua gạo ST25 nấu cơm bán phục vụ mọi người nhưng giá không đổi, vẫn 35.000 đồng/dĩa cơm càri gà.