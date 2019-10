Sáng 3-10, Công ty CP DKRA Việt Nam (DKRA) công bố "Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP HCM quý III/2019" cho thấy nguồn cung và sức tiêu thụ căn hộ đã tăng mạnh trở lại sau nhiều tháng trầm lắng.

Cụ thể, khảo sát của DKRA cho thấy với phân khúc căn hộ, chỉ từ 8 dự án được chào bán ra thị trường trong quý III/2019 đã cung cấp ra thị trường đến 13.853 căn hộ, bao gồm 4 dự án mới và 4 dự án trước đó triển khai giai đoạn tiếp theo, tăng gấp 5,4 lần so với quý trước và tăng đến 71% nguồn cung mới của cùng kỳ năm 2018. Lượng tiêu thụ nguồn cung mới cũng rất tích cực, đạt khoảng 96% (13.336 căn), tăng 6,5 lần so với quý 2 và tăng 2,1 lần cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, trong số gần 14.000 căn hộ chào bán ra thị trường, một dự án ở quận 9 đã chiếm khoảng 84% nguồn cung mới.

Trong khi đó, giao dịch thứ cấp có dấu hiệu giảm nhẹ so với quý trước, giá bán trong kỳ không có nhiều biến động.

Phân khúc nhà phố và biệt thự, báo cáo trên cho biết toàn thị trường có 1 dự án đáng chú ý được mở bán, số lượng nguồn cung mới 30 căn, chỉ bằng 8% so với quý 2 và bằng 83% cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ tiêu thụ đạt khoảng 67% nguồn cung mới (khoảng 20 căn), bằng 7% so với quý II.

Khách hàng tham quan căn hộ mẫu của một dự án. Ảnh TL

Khu Đông TP HCM vẫn dẫn đầu nguồn cung mới nhưng tỉ lệ tiêu thụ không cao, chiếm 17% cơ cấu tiêu thụ nguồn cung mới toàn thị trường và chỉ bằng 2% tỉ lệ hấp thụ nguồn cung sơ cấp theo khu vực. Giao dịch thứ cấp giảm nhẹ so với quý II, các giao dịch chủ yếu tập trung ở những dự án đã được bàn giao, giá bán khoảng 10 tỉ đồng/căn và kết nối giao thông thuận lợi.

Ở phân khúc đất nền, trong quý III có 3 dự án mới đáng chú ý ra mắt thị trường, cung cấp khoảng 473 nền, tăng 63% so với nguồn cung mới của quý II nhưng chỉ bằng 62% cùng kỳ năm 2018. Tỉ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt 75% và tăng không đáng kể so với hai quý đầu năm. Nguồn cung đất nền chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc TP HCM như Củ Chi, quận 12. Giá bán trong quý tăng 0,5% - 1% so với quý trước nhưng tính thanh khoản khá thấp.

Theo dự báo từ DKRA Vietnam, trong những tháng cuối năm 2019, đất nền vẫn tiếp tục là kênh lựa chọn đầu tư hàng đầu mặc dù gần đây thị trường có xu hướng giảm nhẹ, đồng thời sẽ tiếp tục duy trì sự khan hiếm trong thời gian sắp tới. Các dự án được triển khai đa phần có quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng ven như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh,...

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung có thể sẽ giảm mạnh trong quý IV/2019, trong khi sức mua có thể tăng nhẹ nhưng sẽ không đáng kể. Khu Đông và khu Nam vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong nguồn cung. Căn hộ hạng A và hạng B tiếp tục dẫn dắt thị trường, nguồn cung căn hộ hạng C khan hiếm khi chưa có nhiều dự án mới.

Trong khi đó, nguồn cung mới phân khúc nhà phố/biệt thự có thể sẽ tăng trong quý cuối của năm 2019, dao động ở mức 400 - 600 căn tập trung ở khu Đông. Sức cầu thị trường nhìn chung có thể tăng nhẹ nhưng khó có sự gia tăng đột biến.