Gần 11 giờ sáng thứ năm (7-10), bãi gửi xe dưới hầm Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10) đã gần kín chỗ. Phía bên trên, ngay cửa vào siêu thị, nhân viên bảo vệ túc trực kiểm tra điều kiện được vào mua sắm (thẻ xanh, thẻ vàng Covid-19 hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19), hướng dẫn khách hàng khai báo y tế, đo thân nhiệt, xịt khử khuẩn… Do được hướng dẫn khoa học, khách trật tự xếp hàng giãn cách để thực hiện các thủ tục cần thiết rồi lần lượt tiến vào bên trong để mua hàng.

An toàn phòng dịch là trên hết

Bên trong siêu thị, lực lượng bảo vệ cũng được bố trí để nhắc nhở khách hàng giữ khoảng cách an toàn với người kế bên khi di chuyển, mua sắm và cả thanh toán đơn hàng. Cách khoảng với các nội dung khuyến mãi giảm giá, tư vấn sử dụng thực phẩm, loa phát thanh của siêu thị vang lên nội dung tuyên truyền khách hàng thực hiện 5K, giãn cách để bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Khối vận hành hoạt động Co.opmart (thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op), cho biết không chỉ Co.opmart Lý Thường Kiệt mà gần 400 điểm mua sắm của Saigon tại TP HCM đều triển khai chặt chẽ, thống nhất các quy định về an toàn phòng chống dịch như vậy. Tại một số siêu thị, cửa hàng, ngoài việc tạo hỗ trợ cho khách hàng đủ điều kiện vào mua sắm an toàn, nhân viên tại chỗ còn tích cực hỗ trợ những khách hàng chưa đủ điều kiện hoặc không muốn tham gia mua sắm. Đơn cử, tại Co.opmart Chu Văn An (quận Bình Thạnh), ban giám đốc siêu thị luôn bố trí khu vực riêng cho khách mua hàng theo dạng ghi phiếu. Theo đó, khách chỉ cần liệt kê danh sách các món cần mua và đưa cho nhân viên siêu thị soạn đơn, thanh toán thay; khi mua xong khách chỉ cần nhận hàng, kiểm tra lại và hoàn trả số tiền đã thanh toán. Còn tại một số cửa hàng Co.op Food, khách hàng cũng có thể mua hàng gián tiếp theo cách này nhưng không cần ngồi chờ nhận hàng mà chỉ cần để lại số điện thoại, khi soạn hàng xong nhân viên cửa hàng sẽ liên hệ khách đến nhận hàng.

Hệ thống Co.omart bảo đảm môi trường mua sắm an toàn cho khách hàng

"Theo hướng dẫn của UBND TP, hệ thống bán lẻ thuộc Saigon Co.op đã mở cửa theo khung giờ hoạt động bình thường để phục vụ khách hàng. Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo yêu cầu của địa phương; tuân thủ 5K; kiểm soát, phân luồng khách hàng vào siêu thị hợp lý, bảo đảm quy định giãn cách và quan tâm vận động, tranh thủ sự đồng thuận, hợp tác của người dân, các đối tác… cùng chung tay thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn phòng chống dịch để chuyển đổi thành công sang trạng thái bình thường mới", ông Thắng nhấn mạnh. Chính nhờ ý thức trách nhiệm, kinh nghiệm tổ chức hoạt động an toàn để bảo vệ sức khỏe khách hàng lẫn nhân viên nội bộ trong hơn 3 tháng qua mà các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra lẫn cửa hàng Co.op được khách hàng tín nhiệm tuyệt đối, rất yên tâm đến mua sắm.

Giảm giá mạnh trong tháng đầu "bình thường mới"

Chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ quận 8, là khách hàng VIP của Co.opmart Tuy Lý Vương (quận 8). Ngay trong cao điểm dịch vừa qua, chị vẫn giữ thói quen truy cập Facebook "hethongcoopmartvn" để theo dõi thông tin và xem "Cẩm nang mua sắm". "Nhà tôi đông người, trước dịch thường tụ tập đại gia đình lại ăn uống, sinh hoạt dịp cuối tuần nên chi tiêu cho ăn uống, tiêu dùng hằng ngày luôn cao gấp đôi, gấp 3 những gia đình 4-5 thành viên. Vậy nên, từ nhiều năm nay, tôi luôn là tín đồ của hàng khuyến mãi, thường xuyên "săn" khuyến mãi để tiết kiệm chi tiêu", chị Hồng chia sẻ. Theo chị, trong 3 tháng 7-9, Co.opmart cũng có giảm giá nhiều mặt hàng nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều so với chương trình giảm giá trong tháng 10 này. "Tôi đã mua được rất nhiều món cần thiết với giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Thịt đùi heo chỉ 119.000 đồng/kg, xương đuôi 95.000 đồng/kg, giảm đến 10.000 đồng/kg so với trước; nhiều loại rau củ, trái cây vốn đã rẻ hơn thị trường bên ngoài còn giảm thêm 15%-20%. Vui nhất là mua được nước giặt, nước xả, nước rửa chén, dầu gội, kem đánh răng… cũng với giá khuyến mãi. Thành phố nới lỏng giãn cách thì trong nhà cũng cạn đồ dùng, may mà được đi mua" - chị Hồng vui ra mặt.

Hơn 11.000 sản phẩm tại hệ thống siêu thị Co.opmart đang giảm giá, cơ hội tiết kiệm cho người tiêu dùng

Thông tin từ Phòng Marketing Saigon Co.op cho hay hệ thống bán lẻ thuộc Saigon Co.op đang triển khai nhiều chương trình "siêu ưu đãi" trong tháng 10 và khuyến mãi giảm giá hơn 11.000 sản phẩm. Trong đợt này, nhóm thực phẩm tươi sống có tỉ lệ giảm giá lên đến 50%, cao nhất trong những tháng qua, nhất là đối với các mặt hàng thường xuyên tăng giá trên thị trường. Cụ thể, Saigon Co.op sẽ luân phiên giảm giá từ 20% - 50% các mặt hàng rau củ, trái cây như bắp cải trắng, bí đỏ, mướp hương, dưa lưới vàng, ổi Đài Loan, tôm thẻ, tôm càng, cá basa không đầu, phi lê cá basa, đùi gà, sườn heo…; đặc biệt, nhóm trứng gia cầm dù đang có giá bán tốt nhất thị trường cũng tham gia giảm giá trung bình từ 15% - 20%; ngoài ra, còn có các mặt hàng giá tốt trong chương trình "giải cứu nông sản" của Saigon Co.op như chôm chôm giống Java của Bến Tre, bơ booth Cư M’gar…. Riêng nhóm hàng thực phẩm đóng gói, bánh, kẹo, nước giải khát, tăng lực… ngoài thực hiện giảm giá từ 30% - 50%, còn có chương trình "Mua hàng tặng kèm quà" hấp dẫn.

Đặc biệt, nhóm hàng mỹ phẩm, may mặc cũng được ưu tiên khuyến mãi trong dịp 20-10 như một cách quan tâm, nhắn nhủ chị em yêu thương, chăm sóc bản thân nhiều hơn với thông điệp "Nhất phải khỏe, nhì luôn tươi".

Đối với các nhóm hàng đồ dùng, hóa phẩm, may mặc, hàng nhãn riêng, tại Saigon Co.op còn có chương trình "Giá sốc giảm tận gốc" và "Mua nhiều ưu đãi lớn", hay mua hàng "siêu ưu đãi" theo trị giá hóa đơn… Nhiều chương trình chăm sóc khách hàng thành viên Saigon Co.op cũng được tung ra. Chẳng hạn, chương trình "Thứ 3 thả ga tích điểm", "Ngày đẹp ưu đãi nhân đôi", hay tặng ngay 1 phiếu mua hàng 50.000 đồng (mua các sản phẩm thuộc ngành hàng phi thực phẩm) dành cho khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng thành viên của Saigon Co.op.



Các chương trình khuyến mãi được trải đều trong tháng, áp dụng đối với các ngành hàng được dự báo có nhu cầu tiêu dùng cao như thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, may mặc thời trang và nhóm đồ dùng nhà bếp.