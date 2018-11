Địa ốc Alibaba bán đất nền không phép ở Đồng Nai: Vi phạm nhiều, vẫn nhởn nhơ

Gấp rút xác minh, xử lý vụ việc

Liên quan đến rà soát tình hình giao dịch mua bán đất nền của Công ty CP Địa ốc Alibaba, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trưa 6-11, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, cho biết tỉnh đã chỉ đạo thực hiện cưỡng chế các công trình như đường kết nối, các hàng rào không phép. Riêng tình trạng phân lô bán nền, cơ bản diễn ra trên giấy, thực tế xây dựng chưa nhiều.

Hiện Cục CSĐT tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (C46) và Công an tỉnh Đồng Nai đang thu thập hồ sơ để tiếp tục làm rõ. Ông Đức cho hay Công an huyện Long Thành từng vào cuộc nhưng do Alibaba đóng tại TP HCM nên công an huyện chỉ phối hợp.

X.Hoàng