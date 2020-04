Khảo sát các chợ lẻ tại TP HCM cho thấy hàng hóa dồi dào, giá cả nhiều mặt hàng vẫn ổn định. Tuy nhiên, một số mặt hàng thủy hải sản như mực, tôm, cua, ghẹ, ốc đang rục rịch tăng giá từ 5.000-10.000 đồng/kg. Theo tiểu thương tại chợ Hòa Bình, quận 5, TP HCM, sở dĩ giá cả một số mặt hàng tăng là do đang rơi vào ngày nghỉ lễ dài ngày cho đến hết tuần nên sức mua có tăng trở lại.

Tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở TP HCM cho thấy lượng hàng về chợ đang tăng đáng kể để phục vụ mua sắm cho những nghỉ lễ bắt đầu từ ngày mai 30-4. Giá cả nhiều mặt hàng ở chợ đầu mối ổn định. Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), xác nhận nguồn hàng dồi dào, đáp ứng nhu cầu tăng cao cho dịp lễ. Đa số hàng hóa ổn đinh giá cả, chỉ có một số ít mặt hàng là có tăng giá nhẹ.

Thủy hải sản tăng giá nhẹ

Giá rau củ ổn định

Theo đó giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn giảm 2.000 đồng/kg (so với cuối tuần trước), còn 95.000-100.000 đồng/kg. Giá thịt heo pha lóc tại chợ này cũng đang có dấu hiệu giảm như đùi rọ 100.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng), nạc 125.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng), cốt lết 100.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg.

Tương tự, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, TP HCM cũng cho thấy lượng hàng về chợ dồi dào, hơn 2.800 tấn/ngày. Nhiều mặt hàng bầu, bí, cải bó xôi, cải thảo, dưa leo, khổ qua, ngò rí, đậu cove có số lượng nhập về nhiều nhưng lại tiêu thụ chậm, buộc tiểu thương phải giảm giá từ 1.000-3.000 đồng/kg, Riêng mặt hàng cải xanh, su su được tiêu thụ tốt nên giá có tăng từ 1.000-3.000 đồng/kg. Các mặt hàng trái cây như cam sành, vú sữa, bưởi da xanh có số lượng nhập về chợ nhiều nên giá giảm từ 2.000-5.000 đồng/kg, Riêng mặt hàng nhãn Huế có số lượng về chợ ít nhưng được tiêu thụ mạnh nên giá tăng 3.000 đồng lên 15.000 đồng/kg.

Các thương lái thông tin giá heo hơi đang có xu hướng giảm đáng kể sau một thời gian tăng. Tại khu vực miền Nam, miền Trung cho thấy giá heo hơi đang dao động từ 86.000-88.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với tuần trước.

Giá heo đang giảm

Giới kinh doanh mặt hàng heo cũng xác nhận các trại chăn nuôi heo tại khu vực miền Bắc từ đầu tuần đến nay đang cho xuất chuồng khá nhiều, cho nên nguồn cung heo hơi ra thị trường này tăng đáng kể. Do đó giá heo hơi tại khu vực miền Bắc không còn chênh lệch quá cao so với khu vực miền Nam, miền Trung như trước đây. Hiện giá heo hơi tại khu vực miền Bắc dao động từ 88.000-89.000 đồng/kg. Do đó tình trạng heo hơi vận chuyển từ Nam ra Bắc không còn thấy xuất hiện như trước đây.