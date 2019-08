Những ngày qua, mưa bão xảy ra liên tục tại một số địa phương làm ảnh hưởng đến nguồn cung nhiều mặt hàng rau củ quả. Trong khi đó, mặt hàng thịt heo bị tác động mạnh bởi dịch tả heo châu Phi.



Lượng hàng về chợ đầu mối giảm

Theo ông Nguyễn Bình Phương, Phó Phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP HCM), đêm 10 rạng sáng 11-8, lượng hàng về chợ khoảng 3.000 tấn, ít hơn bình thường 300-400 tấn. "Lượng hàng giảm chủ yếu do nhà vườn chủ động giữ lại trái cây chờ bán rằm tháng 7 âm lịch và hụt hàng rau củ quả từ Lâm Đồng. Trong đó, lượng rau củ quả Đà Lạt về chợ giảm đến 20%-25%; giá bán sỉ một số mặt hàng đã tăng so với trước: hành lá 15.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, cà chua từ 11.000 đồng/kg lên 14.000 đồng/kg, cải thảo từ 12.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg… Tuy nhiên, nhiều khả năng tình hình hụt hàng, tăng giá chỉ xảy ra cục bộ, khoảng 2-3 ngày nữa, hàng hóa và giá cả sẽ trở lại mức bình thường" - ông Phương nhận định.

Giá bán lẻ thịt heo giảm nhẹ so với trước nhưng tiểu thương chợ lẻ vẫn khó bán Ảnh: NGUYỄN HẢI

Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc HTX Su su Công Thành (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), cho hay mưa bão chỉ ảnh hưởng một số vùng sản xuất rau, còn lại vẫn an toàn nên không tác động lớn đến nguồn cung ra thị trường. Do đó, giá rau củ quả cung cấp theo hợp đồng vẫn ổn định theo thỏa thuận, còn lại một số mặt hàng tăng nhẹ 1.000-2.000 đồng/kg.

Tại TP HCM, mưa liên tục những ngày qua đã ảnh hưởng đến các vùng sản xuất rau ở ngoại thành. Ông Đào Thanh Đức, Phó Giám đốc HTX Phước An (huyện Bình Chánh), cho biết mưa nhiều khiến các loại rau ăn lá bị dập, nát. Bà con tranh thủ thu hoạch sớm để tránh thiệt hại thêm nên lượng cung ra thị trường vẫn dồi dào, giá ổn định, chỉ vài mặt hàng tăng nhẹ 1.000-2.000 đồng/kg. "Thông thường, khoảng 10-15 ngày sau mỗi đợt thời tiết xấu thì rau mới bị hụt nhiều do đứt vụ. Lúc đó giá sẽ tăng cao" - ông Đức giải thích.

Trong khi đó, mặt hàng thịt heo đang có xu hướng tăng giá do nguồn cung giảm mạnh vì dịch tả heo châu Phi. Tại Đồng Nai, giá heo hơi những ngày gần đây lên 36.000-40.000 đồng/kg, tăng 2.000-5.000 đồng/kg so với hồi cuối tháng 7 đối với heo trên 90 kg/con. Ông Trần Quang Trung, chủ trại heo lớn ở huyện Gia Kiệm (tỉnh Đồng Nai), cho hay nhiều trại heo mới đạt 50-60 kg/con và còn khỏe mạnh nhưng chủ trại đã gọi thương lái đến bán vì sợ nhiễm bệnh. Theo ông Trung, ngay tại "thủ phủ" chăn nuôi heo mà chủ trại vội vã gọi bán heo chưa tới lứa, hầu như không ai tính đến chuyện tái đàn thì sẽ không còn heo để bán trong vài tháng tới.

Chợ ế

Gần cả tuần nay, TP HCM thường xuyên mưa vào buổi sáng và tối nên khách đi chợ thưa thớt hẳn. Bà Hà, bán thịt heo tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), cho biết do mưa nhiều nên bán rất chậm, nhiều sạp đến 11 giờ vẫn còn đầy ắp dù giá thịt đã giảm nhẹ, còn 80.000 đồng/kg thịt đùi, thịt nạc 90.000 đồng/kg, ba rọi 100.000 đồng/kg, sườn non 140.000 đồng/kg.

Một số tiểu thương bán cá, hải sản cũng thừa nhận tiêu thụ khá chậm do mưa bão; thời điểm này đang là tháng ăn chay (tháng 7 âm lịch) nên giá những mặt hàng này khá ổn định. Bà Năm Cúc bán rau củ tại chợ Hòa Bình, than phiền tháng ăn chay lẽ ra rau củ tiêu thụ mạnh nhưng mưa nhiều nên bán chậm hẳn, do đó giá không thể tăng. Theo đó, dưa leo vẫn 14.000 đồng/kg, cà chua 12.000 đồng/kg, khoai tây Đà Lạt 30.000-40.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 25.000 đồng/kg… Các mặt hàng Trung Quốc có giá rẻ hơn, như khoai tây 20.000 đồng/kg, cà rốt 12.000 đồng/kg. Riêng giá một số mặt hàng rau do ảnh hưởng mưa bão tăng khá cao như xà lách, rau gia vị.

Theo đại diện chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), do mưa bão nên sức mua bị ảnh hưởng, tiểu thương cũng cân đối nhu cầu tiêu thụ mà nhập hàng vừa đủ trong ngày. Giá các mặt hàng thủy sản vẫn ổn định vì rơi vào tháng ăn chay. Nguồn cung hải sản từ một số khu vực như miền Trung, Phú Quốc bị ảnh hưởng, còn khu vực Vũng Tàu, Bến Tre vẫn cung cấp về chợ bình thường.