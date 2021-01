Tiết kiệm hàng trăm triệu USD mỗi năm

Tổng cục Hải quan dẫn đánh giá độc lập của Dự án Tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ cho thấy cải cách KTCN nêu trên sẽ cắt giảm thời gian và tiết kiệm đáng kể chi phí cho DN. Tỉ lệ số tờ khai kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm trong một năm cắt giảm được theo mô hình mới so với mô hình hiện tại khoảng 54,4%. Tổng số ngày kiểm tra mà DN tiết kiệm được khi áp dụng mô hình mới so với mô hình hiện tại trong 1 năm là khoảng 2.484.038 ngày. Chi phí tiết kiệm được cho DN trong 1 năm nhờ số ngày cắt giảm tới hơn 881 tỉ đồng (tương đương 37,8 triệu USD) và ước tính giá trị tiết kiệm cho nền kinh tế khi áp dụng mô hình mới lên đến 399 triệu USD/năm.