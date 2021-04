Nhu cầu đi du lịch của người dân đang hồi phục mạnh thời gian qua sau khi dịch được kiểm soát tốt trên cả nước. Tại nhiều công ty du lịch, lượng khách đặt tour tăng dần qua từng tuần.



Khách đặt sớm tour hè

Sáng 14-4, ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), nhiều đoàn khách của các công ty du lịch có mặt từ sớm để khởi hành những tour khám phá Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc - Tây Bắc, Phú Quốc, Đà Nẵng… Chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ tỉnh Ninh Thuận), bay từ TP HCM đi Hà Nội trong lịch trình khám phá Hà Nội - Hà Giang 5 ngày 4 đêm, cho biết đã đặt tour cách đây 3 tuần khi thấy tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. "Cuồng chân quá rồi nên nhà tôi quyết định đi chơi và chọn khám phá những điểm đến nổi tiếng ở Hà Giang như sông Nho Quế, đèo Mã Pí Lèng… Vài tuần trước tôi đã đi tour ở Tây Nguyên, nếu dịch tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện tại, sau chuyến đi này chúng tôi sẽ theo tour thăm thú miền Tây" - chị Hoa chia sẻ.

Khách tìm hiểu tour tại một công ty du lịch ở TP HCM .Ảnh: LAM GIANG

Thống kê tại Công ty TSTtourist, ngay từ cuối tháng 3, lượng khách đặt tour đã tăng dần, bao gồm cả nhóm khách hàng gia đình và doanh nghiệp (DN). Trong tháng 4, công ty có khoảng 3.000 lượt khách đoàn và đã nhận gần 2.000 khách đăng ký tour trong tháng 5. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông TSTtourist, nhận định tháng 4 đang tạo đà tốt để khởi động cho mùa hè. Các tỉnh, thành và DN lữ hành, dịch vụ đang gắn kết chặt chẽ để tạo nên những sản phẩm hấp dẫn cho du khách trong dịp hè.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc ban tiếp thị, Công ty Lữ hành Saigontourist, cho biết từ cuối tháng 3 đến nay, đã ghi nhận số lượng khách tìm hiểu tour và các dịch vụ dịp hè tăng cao. Những điểm đến ở Phú Quốc, Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố miền Bắc được du khách quan tâm nhiều nhất. Hè cũng là mùa cao điểm du lịch đến các vùng biển và cao nguyên, vì vậy tour đi vịnh Hạ Long, Nha Trang, Côn Đảo hoặc tour trọn gói đi Đà Lạt, Buôn Ma Thuột - Kon Tum cũng được du khách ưa chuộng… "Ngoài việc khôi phục lại toàn bộ hành trình du lịch trong nước, DN cũng tăng thêm số ngày khởi hành cho toàn bộ hành trình. Các tour hè và ngày khởi hành được cập nhật đến tháng 8-2021 để khách dễ lựa chọn và sắp xếp lịch trình. Dự kiến hè này công ty sẽ tăng thêm 20% số chỗ cho tất cả tour so với thời điểm năm ngoái" - bà Đoàn Thị Thanh Trà nói.

Tại Công ty Vietravel, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc ban tiếp thị, cho hay tình hình khách đăng ký tour thời điểm này tiếp tục khả quan. Hiện lượng khách mua tour cho kỳ nghỉ lễ 30-4 khá tốt, địa điểm được lựa chọn nhiều nhất là Sa Pa, Hạ Long, Phú Quốc, Đà Nẵng và Đà Lạt… Tại Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, bên cạnh chùm tour lễ 30-4 và dãy sản phẩm cho mùa hè đang được chào bán với giá rất tốt, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông, cho hay thị trường MICE (khách đoàn dự hội nghị, nghỉ dưỡng, du lịch) cũng có tín hiệu "nóng" hơn. Các hợp đồng khách đoàn lớn, doanh số từ 1 tỉ đồng/đoàn khá nhiều. Điểm đến đối tượng khách hàng chọn đặt nhiều nhất là Côn Đảo, Phú Quốc, Phan Thiết, Quy Nhơn, Phú Yên, Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu…

Theo khảo sát của Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB), du khách cho biết sẵn sàng đi du lịch mà không cần chờ đến khi được tiêm vắc-xin. Trong đó, 30,6% số người được khảo sát sẽ đi du lịch vào tháng 3-4 và cao điểm vào mùa hè; 53,3% sẽ đi du lịch từ tháng 5 - 9 năm 2021.

Cần hỗ trợ nhiều hơn

Lãnh đạo nhiều DN kỳ vọng với tình hình tiêm vắc-xin đang được triển khai trên khắp cả nước theo các nhóm đối tượng ưu tiên và dự kiến các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp... sẽ được triển khai, hứa hẹn thị trường du lịch phục hồi khá tốt trong quý II/2021.

Theo Vietravel, giá tour nghỉ lễ năm nay có xu hướng giảm 5% - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, năm nay du khách có xu hướng du lịch tự túc theo nhóm gia đình, bạn bè và lựa chọn sản phẩm dịch vụ lẻ theo hướng an toàn. Vietravel đang xây dựng kế hoạch chương trình khuyến mại hè để gia tăng quyền lợi cho cả khách lẻ và khách đoàn. Bà Đoàn Thị Thanh Trà cho rằng sự quan tâm, đón nhận của khách trong nước cùng số lượng khách đặt tour ngày càng tăng là tín hiệu tích cực cho thấy du lịch trong nước đang dần khởi sắc. Tuy nhiên, để du lịch hồi phục bền vững, DN lữ hành cần sự nỗ lực phát triển có định hướng để du lịch an toàn, tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Lãnh đạo Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour kiến nghị cần thêm những chương trình liên kết, kích cầu hiệu quả liên ngành giữa hàng không - lữ hành - khách sạn và điểm đến… Việc kết nối thường xuyên sẽ tạo đòn bẩy kích cầu hiệu quả thị trường du lịch nội địa vốn bị lấn át bởi du lịch outbound (khách Việt đi nước ngoài) trước khi xảy ra dịch Covid-19. Bản thân Vietravel đã chủ động phối hợp cùng tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình xúc tiến du lịch và sắp tới sẽ liên kết với một số tỉnh, thành như Sở Du lịch TP Hà Nội để đưa ra các sản phẩm hấp dẫn với mức giá tốt cho khách hàng trong dịp hè.

Liên quan đến những kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về các giải pháp cấp bách hỗ trợ DN du lịch và ứng dụng "hộ chiếu vắc-xin" trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp cấp bách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của đại dịch đối với ngành du lịch. Các bộ, ngành phải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2021.