Mòn mỏi chờ tiếp cận các gói hỗ trợ

Ngày 14-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam, đang khai thác tour tham quan TP HCM bằng xe buýt 2 tầng Hop on - Hop off, cho biết khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát nhưng công ty vẫn duy trì tour mỗi ngày. Có tuyến xe phải chạy với... 1 khách nhưng công ty vẫn cầm cự để tồn tại trong dịch, chờ cơ hội phục hồi bởi còn đội ngũ nhân sự, hướng dẫn viên, tài xế.

Khó khăn chồng chất nhưng DN này vẫn duy trì tour để cứ khách đến TP HCM bất kỳ lúc nào, giai đoạn nào vẫn thấy có xe buýt 2 tầng đưa đi tham quan. Tuy nhiên, ông Nguyễn Khoa Luân xác nhận đến nay công ty vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các gói về tín dụng ưu đãi, miễn giảm lãi vay của các ngân hàng. Do đó, DN mong muốn sớm nhận được sự hỗ trợ về vốn, chính sách để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, giữ sản phẩm du lịch đặc trưng cho TP.