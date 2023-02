Ông Matsumoto Nobuyuki, Trưởng đại diện JETRO tại TP HCM, cho biết kết quả khảo sát cho thấy về phương hướng triển khai kinh doanh trong 1-2 năm tới tại Việt Nam, có tới 60% DN Nhật Bản đang hoạt động trả lời sẽ mở rộng sản xuất - kinh doanh, tăng 4,7 điểm% so với năm trước. Nếu tính theo quốc gia, khu vực thì Việt Nam chỉ đứng sau Ấn Độ, Bangladesh và đứng đầu khu vực ASEAN. Tỉ lệ DN trả lời sẽ thu hẹp hoặc chuyển sang nước khác chỉ 1,1%, giảm so với năm trước.



Lý do mở rộng đối với ngành chế tạo là tăng doanh thu do xuất khẩu tăng; đối với ngành phi chế tạo, tính tăng trưởng của thị trường và tăng doanh thu trong nước là lý do hàng đầu. Triển vọng lợi nhuận kinh doanh của DN Nhật Bản năm 2022 khả quan khi có tới 59,5% trả lời có lãi, tăng 5,2 điểm so với năm trước. Sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 được cho là yếu tố hàng đầu.

Dù vậy, các DN Nhật Bản cũng phản ánh thủ tục hành chính như cấp phép, thủ tục thuế chưa hiệu quả; hệ thống pháp luật như các quy định, ưu đãi đầu tư nước ngoài chưa hoàn thiện… được coi là những lý do hàng đầu trong rủi ro về môi trường kinh doanh. Chi phí nhân công cũng là thách thức đối với vấn đề tuyển dụng và bảo đảm nguồn nhân lực. Do đó, ông Matsumoto Nobuyuki kiến nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục loại bỏ các chi phí không chính thức trong thủ tục hành chính và quy định các chi phí công rõ ràng; tăng cường đào tạo cải thiện nguồn nhân lực. Hoàn thiện môi trường pháp lý để xúc tiến đổi mới sáng tạo và làm sao để DN vừa và nhỏ có thể tiếp cận thông tin liên quan đến môi trường đầu tư của các địa phương - đại diện JETRO nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về tình hình hoạt động kinh doanh của DN Nhật ở thời điểm hiện tại, ông Matsumoto Nobuyuki cho hay ngoài kết quả báo cáo chính thức, JETRO tại TP HCM cũng ghi nhận một số DN đang chịu thêm ảnh hưởng bởi xuất khẩu giảm và lạm phát gia tăng. "Dù vậy, khó khăn trước mắt chưa ảnh hưởng lớn đến mức độ quan tâm của DN Nhật Bản vào Việt Nam. Quy mô dòng vốn đầu tư có thể giảm nhưng số dự án vẫn sẽ tiếp tục tăng. Văn phòng JETRO tại Hà Nội và TP HCM thuộc tốp 3 văn phòng "bận rộn" nhất trong 70 văn phòng của tổ chức trên thế giới. Hiện số cuộc gọi đến để tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh thì văn phòng tại Bangkok nhiều nhất, tiếp sau đó chính là JETRO tại TP HCM và Hà Nội" - ông Matsumoto Nobuyuki nói.