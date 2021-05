Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 9,7 tỉ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, do sự phục hồi mạnh mẽ tại Mỹ, thị trường xuất khẩu chính.



Chỉ tính riêng trong tháng 4-2021, theo SSI, tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ đạt 84% so với cùng kỳ, trong khi EU tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái, sự phục hồi mạnh mẽ này sẽ duy trì đến quý III năm nay.

Nếu tính ở thị trường Mỹ, Việt Nam tiếp tục giành được thị phần từ Trung Quốc, khi thị phần của Trung Quốc giảm từ 28,5% trong tháng 12-2020 còn 23,6% trong tháng 3-2021; thị phần của Việt Nam tăng từ 12,7% lên 15,6% so với cùng kỳ...