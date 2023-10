Cuối ngày 23-10, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Nhuận (PNJ) công bố kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng năm 2023 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế khả quan bất chấp thị trường vàng không quá sôi động.

Riêng quý III/2023, Công ty PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.918 tỉ đồng (giảm nhẹ 6,1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỉ đồng (tăng 0,4% so với cùng kỳ).​ Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 23.377 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế duy trì mức tương đương với mức nền cao kỷ lục của năm ngoái, đạt 1.340 tỉ đồng.

Con số này giúp PNJ đã hoàn thành 69,2% kế hoạch lợi nhuận năm trong bối cảnh ngành bán lẻ, đặc biệt là ngành trang sức còn gặp nhiều khó khăn.

Doanh thu vàng 24K giúp lợi nhuận của doanh nghiệp vàng vượt 1.300 tỉ đồng

"Doanh thu trang sức bán lẻ 9 tháng đầu năm giảm 10,5% nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức giảm của thị trường chung. Tương tự, doanh thu trang sức bán sỉ trong 9 tháng năm đầu giảm 32,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu vàng 24K tăng 5,9% so với cùng kỳ" - đại diện PNJ nói.

Ghi nhận của phóng viên, giá vàng 24K các loại đã tăng liên tiếp chỉ trong thời gian ngắn. Cuối ngày 23-10, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại được giao dịch quanh 58 triệu đồng/lượng mua vào, 59 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm trước nhưng vẫn ở vùng cao nhất trong lịch sử.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn, vàng trang sức đã tăng khoảng 5 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng khoảng 9%. Giá vàng tăng giúp doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh vàng cao hơn.

Đồng thời, theo quan sát, trong năm nay các doanh nghiệp cũng giữ biên độ giá mua vào - bán ra vàng trang sức, vàng nhẫn lên tới 1 triệu đồng/lượng, thay vì mức chỉ khoảng 300.000 - 400.000 đồng/lượng trước đây. Khoảng cách giá mua - bán này cũng giúp biên lợi nhuận của các doanh nghiệp tốt hơn.