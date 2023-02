Ngày 9-2, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (Hawa) và Công ty Viforest Fair tổ chức buổi giới thiệu "Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất TP HCM – Hawa Expo 2023" tại TP HCM từ ngày 22 đến 25-2, với 1.600 gian hàng của 200 nhà sản xuất gỗ trong nước và nước ngoài.

Tại đây, nhiều doanh nghiệp cho biết đầu năm nay đã có đơn hàng quay trở lại và đây là tín hiệu tích cực sau khoảng nửa năm xuất khẩu đồ gỗ giảm đáng kể.



Nhận định từ các hiệp hội gỗ trong nước cho thấy xuất khẩu năm nay tiếp tục gặp khó khăn do xung đột Nga và Ukraine dẫn đến lạm phát tại các thị trường lớn, cũng như thị trường bất động sản đình đốn trên thế giới. Do đó, ngành gỗ chỉ đặt mục tiêu xuất khẩu trong năm nay là khoảng 17,5 tỉ USD, so với năm ngoái xuất khẩu được 16,928 tỉ USD.

Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM ký kết với Hiệp hội Du lịch TP HCM tổ chức các tour cho khách nước ngoài tham quan nhà máy sản xuất chế biến gỗ

Tuy nhiên, theo thông tin từ các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ quy mô lớn, xuất khẩu đồ gỗ năm nay sẽ có kỳ vọng từ nhiều thị trường mới. Ngay cả thị trường Trung Đông khó tính cũng chấp nhận mua hàng từ Việt Nam.

Tình hình tiêu thụ đồ gỗ trên thế giới sẽ tốt hơn do lạm phát tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu đang giảm dần cũng như không còn suy thoái kinh tế như thời gian trước đó.

Một tín hiệu lạc quan khác là thời điểm năm ngoái, nguồn hàng đồ gỗ tồn kho tại các nước nhập khẩu kể cả trong nước là khá lớn. Do đó, các nhà nhập khẩu lớn gần như không nhập hàng để tập trung tìm giải pháp bán hàng ra. Đến thời điểm này, nguồn hàng tồn trước đó cơ bản đã được bán ra gần hết nên các nhà nhập khẩu cũng đang khởi động việc nhập hàng trở lại.

Bên cạnh đó, phí vận chuyển trên thế giới hiện đang giảm rất mạnh cũng là động lực thúc đẩy xuất khẩu đồ gỗ tốt hơn. Trước đây, một container gỗ (loại 40 feet) vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ có mức phí rất cao từ 20.000-22.000 USD thì nay giảm còn 1.600-1.700 USD.