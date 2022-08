Ngày 3-8, thông tin về việc tăng giá đồng USD ảnh hưởng như thế nào đến nợ công của Việt Nam và tình hình trả nợ, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ theo tỉ giá bán của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến ngày 1-8, một USD bằng 23.400 Việt Nam Đồng (VND), tăng 1,1% so với đầu năm 2022. Điều này ước làm tăng dư nợ chính phủ bằng USD quy VND khoảng 5 ngàn tỉ đồng (so với cuối năm 2021).

Một EUR bằng 24.385 VND, giảm 9,5% so với đầu năm 2022, ước làm giảm dư nợ chính phủ bằng EUR quy VND khoảng 17 ngàn tỉ đồng (so với cuối năm 2021).

Đồng JPY (đồng Yen Nhật) bằng 180 VND, giảm 13% so với đầu năm 2022, ước làm giảm dư nợ chính phủ bằng JPY quy VND khoảng 45 ngàn tỉ đồng (so với cuối năm 2021).

Theo Bộ Tài chính, chỉ tính riêng biến động tỉ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, JPY và EUR), dư nợ chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57 ngàn tỉ đồng (giảm 2% so với dư nợ cuối 2021).

Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay vốn trong nước của Chính phủ chiếm 90% và vay vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm. Các khoản vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần; từ đó, giúp làm giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Do đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh, tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng USD. Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong tiên lượng từ đầu năm và trong tầm kiểm soát.

Giá USD sáng 3-8 tăng trở lại giữa bối cảnh địa chính trị căng thẳng khiến nhu cầu trú ẩn vào tài sản an toàn lên cao. Cụ thể, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.163 đồng/USD, tăng 9 đồng so với hôm qua.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch ổn định quanh 23.220 đồng/USD mua vào, 23.500 đồng/USD bán ra.