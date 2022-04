Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng 6 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên (Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư - Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông) và các công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Dự án D'. Palais Louis "Kiệt tác vượt thời gian" của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Tập đoàn Tân Hoàng Minh do ông Đỗ Anh Dũng đứng đầu được biết đến với nhiều dự án bất động sản hạng sang ở Hà Nội. Tuy nhiên, những dự án này cũng dính không ít "lùm xùm" như chậm tiến độ, hoặc bị khách hàng phản ứng khi thay đổi thiết kế, nhiều hạng mục không như nội dung quảng cáo.

Trong số các dự án được quảng cáo hạng sang, phải nhắc đến dự án D'. Palais Louis (đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khi triển khai hơn 10 năm vẫn dang dở. Dù nằm ở vị trí rất đẹp, đối diện công viên Nghĩa Đô, nhưng số phận dự án này khá "lận đận".

Được giới thiệu là dự án bất động sản "Kiệt tác vượt thời gian", dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành.

Dự án nằm nổi bật trên đường Nguyễn Văn Huyên

Cũng theo quảng cáo, dự án D'. Palais Louis - Nguyễn Văn Huyên được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp, Ý cổ điển với toàn bộ mặt ngoài được ốp đá Granite, dự án có tổng cộng 242 căn hộ chia ra 10 loại với 10 phong cách nội thất khác nhau. Dự án cao 27 tầng và 4 tầng hầm, được triển khai xây dựng trên khu đất có diện tích 4.791 m2 với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng.

Ra mắt thị trường năm 2012, căn hộ D'. Palais Louis được bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỉ đồng một căn hộ. Tuy nhiên sau đó, do chậm tiến độ, một số khách hàng đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả lại tiền.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong vài năm trở lại đây, sau khi hoàn thiện phần thô, dự án bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện và triển khai các hạng mục nội thất bên trong. Đến ngày 6-4, nhiều vật liệu phục vụ thi công hoàn thiện vẫn còn bố trí rất nhiều trong khuôn viên. Bên ngoài, các thông tin về mở bán "quỹ căn hộ tuyệt phẩm" được quảng cáo rầm rộ.

Dự án vẫn dang dở sau hơn 10 năm thi công

Toạ lạc trên đường Nguyễn Văn Huyên thuộc quận Cầu Giấy, dự án được giới thiệu nổi bật như một tòa nhà có vị trí hoàn hảo, vừa đủ xa khu vực nội thành sầm uất vừa đủ gần trung tâm thành phố

Toà nhà nhìn từ cổng công viên Nghĩa Đô

Các thông tin quảng bá bán căn hộ trước dự án

Bên trong căn hộ của dự án D'. Palais Louis

Dự án được giới thiệu có kiến ​​trúc hoàng gia cổ điển sang trọng choáng ngợp và những vật liệu, nội thất tỉ mỉ bậc nhất