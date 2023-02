Ngày 23-2, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal - Campuchia phối hợp tổ chức lễ công bố khai trương và chính thức đưa vào hoạt động cặp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Kaorm Samnor cả đường bộ lẫn đường sông, đánh dấu cho sự khởi đầu mới trong quan hệ hữu nghị - hợp tác cùng phát triển của 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung và của 2 tỉnh An Giang - Kandal nói riêng.



Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang - Kandal gặp gỡ tại sự kiện

Ông Huỳnh Công Huấn, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang, cho biết Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, An Giang) và Kaorm Samnor (tỉnh Kandal) tọa lạc bên bờ sông Mekong, từ lâu đời là nơi kết nối giao thương giữa tỉnh An Giang - Kandal nói riêng và giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, là nơi nổi tiếng với du khách quốc tế trong hành trình theo dòng Mekong.

Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Kandal chụp ảnh lưu niệm.

Cửa khẩu Vĩnh Xương - Kaorm Samnor hình thành và phát triển tốt đẹp, được phía Việt Nam công nhận là cửa khẩu quốc tế đường sông năm 1995, phía Campuchia công nhận là cửa khẩu quốc tế năm 2001.

Ông Huỳnh Công Huấn, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.

"Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu được ghi nhận qua cửa khẩu này đạt gần 700 triệu USD; số người xuất nhập cảnh, qua lại biên giới đạt gần 300.000 lượt, trong đó có nhiều du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, cửa khẩu này còn tiếp nhận nhiều tàu du lịch du lịch chất lượng cao, tàu vận tải hàng hóa với tải trọng lớn theo phương thức vận tải đường sông" – ông Huấn nói.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi lễ

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương được thực hiện theo Nghị quyết số 146/NQ-CP của Chính phủ.

Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Kandal cắt băng khai trương cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương – Kaorm Samnor.

"Quyết định công nhận cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương – Kaorm Samnor là tiền đề quan trọng để 2 bên tiến hành quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp để thúc đẩy thương mại, đầu tư, giao thông vận tải liên vận, du lịch theo chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao 2 nước. Đồng thời, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội 2 địa phương, xây dựng tình đoàn kết - hữu nghị - hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và An Giang - Kandal nói riêng" - ông Bình nói thêm.