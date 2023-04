Phối hợp thực hiện nhiều giải pháp

Năm 2022, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã thực hiện được tổng sản lượng điện tiết kiệm là 544,99 triệu kWh, chiếm 2,04 % sản lượng điện thương phẩm. Để đạt được kết quả như trên, EVNHCMC đã cung với các ban ngành, hội đoàn của Thành phố phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Phối hợp với Thành đoàn TP HCM tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022; Thực hiện các chương trình tiết kiệm điện kết hợp an sinh xã hội như: Công trình thanh niên "Chung tay sử dụng năng lượng xanh"; Công trình "Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm"; Công trình "Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội"; Công trình "Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn"; Công trình "Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm". Phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức cuộc thi "Sinh viên chung tay tiết kiệm điện" nhằm nâng cao nhận thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho đối tượng học sinh, sinh viên. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM tổ chức các chương trình an sinh xã hội lồng ghép các nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện...

EVNHCMC vận động sử dụng tiết kiệm điện đến từng tổ dân phố, hộ gia đình sử dụng điện

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn TP HCM những năm qua đã có nhiều thành công nổi bật. Nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm của đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện, cũng như cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Một trong những điểm son trong nỗ lực tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố là EVNHCMC đã rất chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, chính quyền các quận, huyện, TP Thủ Đức... đẩy mạnh được công tác tuyên truyền, vận động sử dụng tiết kiệm điện đến từng tổ dân phố, từng hộ gia đình sử dụng điện.

Phấn đấu tiết kiệm đạt mức ≥ 2% điện thương phẩm

Ngay từ đầu năm 2023, EVNHCMC đã yêu cầu các Công ty Điện lực phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các công tác tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3579/QĐ- UBND ngày 15-10-2021 của UBND TP HCM. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khách hàng cơ quan, công sở, văn phòng, tòa nhà, bệnh viện, trường học xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện năm 2023, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Ban hành quy định về sử dụng điện tiết kiệm trong nội bộ đơn vị; tăng cường sử dụng các trang thiết bị sử dụng điện có hiệu suất cao. Thực hiện đầy đủ Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Ban hành quy chế về mua sắm thiết bị khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới đối với các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Đối với khách hàng sử dụng điện trong sinh hoạt, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng. Tuyên truyền, vận đồng khách hàng cài App EVNHCMC CSKH sử dụng ứng dụng theo dõi điện năng tiêu thụ hàng ngày để quản lý sử dụng điện hiệu quả. Đồng thời vận động khách hàng thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực làm việc theo tiêu chuẩn hiện hành. Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25°C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài chỉ từ 3 - 5°C. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng. Khi cải tạo hoặc trang bị mới nên sử dụng phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; không sử dụng bóng đèn sợi đốt trong quá trình thay thế hoặc mua mới. Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (điều hòa không khí, bình nước nóng, bàn là điện,..) trong thời gian cao điểm tối của hệ thống điện (từ 17h đến 20h hàng ngày).

Vận động các khách hàng sử dụng điện trong sản xuất xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thường xuyên hợp lý hóa, cải tạo, nâng cấp sử dụng thiết bị có hiệu suất cao để nâng cao hiệu quả sử dụng điện trong sản xuất, đảm bảo hàng năm thực hiện đạt lớn hơn 2% sản lượng điện tiết kiệm trên một đơn vị sản phẩm. Tăng cường sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: năng lượng gió, mặt trời, sinh khối, rác, biomass,...; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm; sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng do các công ty Dịch vụ năng lượng (ESCO) cung cấp.

Đối với khách hàng chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo, chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng giao thông phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2021 -2025. Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.