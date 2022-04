Ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), cho biết tự động hóa là một cấu phần quan trọng trong việc triển khai đề án xây dựng Lưới điện thông minh mà EVNHCMC đã bắt đầu thiết lập từ năm 2011. Giai đoạn 2014-2015, EVNHCMC đã bắt đầu triển khai tự động hóa lưới điện bằng việc triển khai thí điểm trạm 110kV không người trực đầu tiên của cả nước (trạm 110kV Tân Sơn Nhất) cũng như các dự án tự động hóa lưới điện trung thế ngầm (tại khu công nghệ cao, quận 9) và nổi (khu dân cư quận 7).

Sau thành công của các dự án thí điểm nêu trên, đến nay EVNHCMC đã kết nối, thử nghiệm và đưa vào vận hành điều khiển từ xa 56/56 trạm 110kV, trong đó có 48/56 trạm vận hành hoàn toàn không người trực. Đối với lưới điện trung áp 22kV, EVNHCMC đang vận hành điều khiển xa 64 trạm ngắt và 1.062 tuyến dây. Các tuyến dây đều được phân đoạn và giao liên với nhau bằng thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA để có thể thao tác điều khiển xa khi cần thiết. Điều đặc biệt là 60% các tuyến dây trung áp 22kV nói trên đang được vận hành tự động hóa DAS/DMS hoàn toàn và có khả năng tự động cô lập khu vực sự cố và cung cấp điện lại cho các khu vực khác trong khoảng thời gian 1-2 phút.



EVNHCMC đã cơ bản hoàn thành công tác tự động hóa lưới điện, góp phần giúp ngành điện Việt Nam đạt được 8/8 điểm quản lý kỹ thuật do tổ chức Doing Business chấm điểm tiếp cận điện năng và 4/4 điểm cho lĩnh vực giám sát điều khiển do Tập đoàn điện lực Singapore chấm điểm Lưới điện thông minh.