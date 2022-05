Gặp gỡ các nhóm công nhân thuộc các công ty điện lực Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định đang bảo trì, sửa chữa cáp ngầm, ông Phó Tổng giám đốc và thành viên đoàn công tác của Tổng công ty đã trao đổi, tìm hiểu suy nghĩ, tâm tư của anh em công nhân về điều kiện làm việc, về phân công, bố trí công tác, về những áp lực trong công việc, nhất là trong giai đoạn cao điểm chuyển mùa, có nhiều mưa, giông gây nguy hiểm cho lưới điện.

Ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC (thứ 2 từ phải qua) đang trao đổi với anh Nguyễn Thế Hùng (áo cam giữa hình) về nhiệm vụ mà nhóm công nhân Công ty điện lực Sài Gòn chuẩn bị thực hiện

Đặc biệt, ông Luân Quốc Hưng đã dành thời gian tìm hiểu ý kiến của anh em công nhân trực tiếp về các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư mới, về các quy trình công tác và việc ứng dụng công nghệ mới CBM (bảo trì lưới điện theo điều kiện vận hành) đang được triển khai áp dụng tại các đơn vị thuộc Tổng công ty.



Trò chuyện với anh em công nhân, ông Luân Quốc Hưng đã nhấn mạnh về trách nhiệm vận hành hệ thống điện an toàn, để đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho thành phố và người dân. Ông đặc biệt lưu ý anh em phải luôn có ý thức tự giác tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Ông Trần Ngọc Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn EVNHCMC trò chuyện thân mật với anh em công nhân công ty điện lực Chợ Lớn trong chuỗi hoạt động "Cám ơn người lao động" của EVNHCMC

Cùng ngày 27-5-2022, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP HCM đã tổ chức buổi "Gặp gỡ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của an toàn vệ sinh viên" với sự tham dự của hơn 340 cán bộ nhân viên làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của các đơn vị trực thuộc EVNHCMC. Đây là hoạt động trọng tâm trong Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 do Công đoàn Tổng công ty phối hợp chuyên môn tổ chức cùng với việc hoàn thành các lớp tập huấn An toàn vệ sinh viên. Ban Nữ công EVNHCMC đồng thời tổ chức hội thi ẩm thực "Cám ơn An toàn vệ sinh viên" với sự tham gia của 24 công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn EVNHCMC.



Ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC (áo trắng, giữa) cùng đại diện Công đoàn Tổng công ty tặng quà cho nhóm công nhân công ty điện lực Gia Định nhân Tháng Công nhân năm 2022

Trước đó, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC và ông Lê Văn Minh Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC đã dẫn đầu các đoàn thăm hỏi, động viên anh em công nhân trực tiếp tại các công ty điện lực Phú Thọ, Bình Phú, Tân Thuận, Sài Gòn… Ban Lãnh đạo và Công đoàn 24 đơn vị trực thuộc Tổng công ty cũng tổ chức nhiều hoạt động "Cảm ơn người lao động" hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022 như tổ chức bữa cơm công trường ít nhất 2 lần trong tháng 5, thăm động viên công nhân trực tiếp lao động tại các công trường, công trình trọng điểm, tổ chức thăm hỏi, chăm sóc công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, tai nạn lao động, thăm hỏi gia đình người lao động bị tai nạn lao động qua đời…