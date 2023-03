Năm 2023, sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25-3.



Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), cho biết năm 2023, EVNHCMC tiếp tục tích cực triển khai nhiều hoạt động tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất. "Thông qua các hoạt động tuyên truyền cụ thể về hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất, chúng tôi mong muốn góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội, xem việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện là hoạt động thường xuyên, đồng hành trách nhiệm cùng ngành điện TP HCM thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường" - ông Kiên nhấn mạnh.

EVNHCMC triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất

Cụ thể, trong chiến dịch lần này, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị trực thuộc đăng tải nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường qua màn hình tại trụ sở, trên website, fanpage mạng xã hội Facebook, Zalo... của đơn vị.

Từ nay đến hết tháng 3, các công ty điện lực thành viên có nhiệm vụ triển khai tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. Tổng công ty cũng kêu gọi, vận động CNVC-LĐ hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về Giờ trái đất" do Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng tổ chức.

Trong chuỗi các hoạt động lần này, Đoàn Thanh niên EVNHCMC còn thực hiện những công trình tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố như công trình thanh niên "Chung tay sử dụng năng lượng xanh", công trình "Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm", công trình "Nguồn sáng an toàn - văn minh - tiết kiệm vì an sinh xã hội", công trình "Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm"; thực hiện tuyên truyền, tập huấn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh tại các điểm trường, khu dân cư... trên địa bàn thành phố… Qua đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường.