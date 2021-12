Với thông điệp "Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19", chương trình năm nay diễn ra trong tháng 12-2021 và tháng 1-2022. Ngoài các hoạt động chính về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, EVNHCMC còn tập trung hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha, mẹ mất vì Covid-19; hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa bởi dịch. Việc hỗ trợ bao gồm: trao tặng 5 hệ thống điện mặt trời mái nhà; thi công sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho 50 hộ gia đình khó khăn; chăm lo và tặng 100 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19...



EVNHCMC ra mắt tổng đài đa kênh trong Tháng tri ân khách hàng

Dịp này, ngành điện TP HCM cũng khánh thành tổng đài chăm sóc khách hàng đa kênh và hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc khách hàng nhằm đẩy mạnh hiệu quả giao tiếp, nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp trong hoạt động chăm sóc khách hàng của ngành điện TP.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, cho biết EVNHCMC đang nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp số thực chất. Với quan điểm "khách hàng là trung tâm", tổng công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, kinh doanh nhằm góp phần nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng các dịch vụ khách hàng. Độ tin cậy cung cấp điện của TP HCM đã được cải thiện qua từng năm. Các tiện ích chuyển đổi số mang lại cho khách hàng những thông tin kịp thời, dịch vụ nhanh chóng, giảm chi phí và thời gian đi lại.