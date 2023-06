Về xuất, nhập khẩu hàng hóa, bà Nguyễn Thị Hương cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6-2023 ước đạt 29,3 tỉ USD, tăng 4,5% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 164,45 tỉ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2023 ước đạt 26,71 tỉ USD, tăng 2,6% so với tháng trước và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 152,2 tỉ USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 44,2 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 50,1 tỉ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 6 ước tính xuất siêu 2,59 tỉ USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 12,25 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,2 tỉ USD)