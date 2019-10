Chỉ tính riêng Quý 3, sản lượng điện thương phẩm của các nhà máy thủy điện đã đạt hơn 96 triệu kWh, tăng hơn 24% sản lượng của cả 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, điện mặt trời ghi nhận sản lượng đạt 221 triệu kWh, gấp 1,3 lần sản lượng từ thủy điện, thậm chí vượt 18% kế hoạch 9 tháng và đạt 82% kế hoạch năm. Mặc dù vào mùa mưa, các nhà máy điện mặt trời đều giữ phong độ ổn định khi đạt trên 99% kế hoạch trong đó 4 nhà máy Phong Điền - Huế, Trúc Sơn - Đăk Nông, Hàm Phú 2 - Bình Thuận, Đức Huệ 1 - Long An vượt kế hoạch 9 tháng đến 180%.

Nguồn: GEC

Với sản lượng điện thương phẩm hoàn thành kế hoạch, lũy kế 9 tháng, doanh thu của GEC đạt 805 tỉ đồng, tương đương 80% kế hoạch năm và gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu bán điện chiếm 90%, tăng 124% cùng kỳ với điện mặt trời chiếm 59% và thủy điện là 31%. 10% còn lại là doanh thu tới từ các hoạt động bán hàng hóa, xây lắp, cung cấp dịch vụ như cung cấp dịch vụ vận hành, dịch vụ quản lý dự án, tư vấn thiết kế, giám sát, dịch vụ xây lắp và bán các thiết bị phục vụ cho các nhà máy năng lượng mặt trời bao gồm tấm pin, inverter…



Mặc dù sản lượng thủy điện tăng lên đáng kể so với giai đoạn nửa đầu năm, tuy nhiên, từ giai đoạn tháng 7 tới tháng 10, mức giá bán điện của các nhà máy thủy điện không còn bao gồm giá công suất, chỉ còn giá điện năng nên về mặt cơ cấu doanh thu của thủy điện sẽ không đạt được tốc độ tăng của sản lượng. Dự kiến bắt đầu từ năm 2020, GEC sẽ đẩy mạnh các mảng dịch vụ khác có liên quan tới hoạt động lõi nhằm đa dạng hóa nguồn thu, hạn chế sự phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình thời tiết. Công ty hiện đang tiến hành sản xuất đại trà 20 robot lau pin mặt trời được chế tạo hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ thuật của GEC để cung cấp cho các trang trại điện nắng khác trên thị trường.

Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 449 và 217 tỉ đồng, tăng lần lượt 125% và 62% so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận trước thuế là 226 tỉ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ và hoàn thành 94% kế hoạch năm là 240 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp vẫn duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ, đạt con số hấp dẫn 56%, đóng góp phần lớn từ các nhà máy điện mặt trời ở mức 69%, các nhà máy thủy điện tuy thấp hơn song vẫn ở mức cao là 46% do giá vốn của các nhà máy phần lớn tới từ chi phí khấu hao, không có sự thay đổi lớn. 5 dự án điện mặt trời của GEC đều có biên lợi nhuận gộp cao hơn 64%, đặc biệt là dự án điện mặt trời Trúc Sơn 44,4 MWp - dự án do GEC tự thi công thay vì thuê nhà thầu EPC đã đạt đến 75%. Biên lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) 9 tháng cũng tăng nhẹ lên gần 73%.

Quý 3 đánh dấu cột mốc quan trọng khi cổ phiếu GEG chính thức chuyển từ Upcom sang HOSE vào ngày 19-9-2019 với mức giá chào sàn là 27.490 đồng/cổ phiếu. Sau 1 tháng kể từ ngày đầu tiên giao dịch trên HOSE, mã cổ phiếu GEG đang được tích lũy tại vùng giá 27.000 - 28.200/cổ phiếu cùng với thanh khoản ổn định khoảng gần 500.000 cổ phiếu/phiên. Chốt ngày 30-10-2019, vốn hóa của GEC đạt 5.658 tỉ đồng tương đương 246 triệu USD.