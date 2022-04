Chiều 30-4, nhiều công ty gas đầu mối thông báo giảm giá bán lẻ kể từ ngày mai (1-5) với mức giảm phổ biến là 29.000 đồng/bình 12 kg, một số thương hiệu giảm 31.000 đồng/bình 12 kg.

Theo Công ty CP kinh doanh LPG Việt Nam - PV GAS Miền Nam (PetroVietNam), giá gas thế giới nhập khẩu theo hợp đồng (CP) tháng 5 vừa chốt ở mức 855 USD/tấn, giảm 95 USD/tấn so với tháng trước. Do đó, giá gas bán lẻ trong nước tháng 5 cũng điều chỉnh giảm tương ứng là 2.417 đồng/kg, tương đương 29.000 đồng/bình 12 kg, gần 109.000 đồng/bình 45 kg so với tháng 4.

Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng gas PetroVietNam tháng 5 được công bố ở mức 488.900 đồng/bình 12 kg, gas Saigon Petro ở mức 487.000 đồng/bình 12 kg.

Giá gas rời mức kỷ lục nhưng vẫn còn cao

Một tổng đại lý gas tại TP Thủ Đức (TP HCM) cho hay vừa nhận được thông báo giá mới từ các công ty đầu mối với mức giảm phổ biến là 29.000 đồng/bình 12 kg; riêng Pacific Petro và Vimexco giảm 31.000 đồng/bình 12 kg. Tuy giá gas đã được điều chỉnh giảm nhưng vẫn còn ở mức cao nên tiêu thụ sụt giảm.

Như vậy, sau 3 tháng giá gas đều tăng ở kỳ điều chỉnh đầu tháng, mặt hàng thiết yếu này đã quay đầu giảm giá, là tin vui cho các bà nội trợ đổi gas trong tháng 5.

Năm ngoái, giá gas cũng tăng liên tục nhưng nhiều công ty gas đối diện với kinh doanh khó khăn do sản lượng sụt giảm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) diễn ra mới đây, lãnh đạo công ty này thông tin, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài làm nhu cầu khí dùng cho sản xuất điện và công nghiệp giảm đáng kể.

Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) huy động khí chỉ bằng 69% so với kế hoạch, nhu cầu tiêu thụ gas sản xuất công nghiệp có thời điểm giảm 25%-30%.