Chiều 31-12, nhiều công ty kinh doanh gas đầu mối thông báo tăng giá bán lẻ gas kể từ ngày mai (1-1-2021) với mức tăng phổ biến 27.500 đồng/bình 12 kg.



Đại diện Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP HCM (gas SP) lý giải nguyên nhân giá gas trong nước tăng là do giá gas thế giới giao theo hợp đồng (CP) trong tháng 1-2021 vừa công bố ở mức bình quân 540 USD/tấn, tăng 85 USD/tấn so với tháng cuối của năm 2020. Do đó, giá gas bán lẻ tối đa niêm yết tại cửa hàng là 377.500 đồng/bình 12 kg ở khu vực TP HCM.

Như vậy, so với hồi giữa năm 2020, giá gas đã tăng tổng cộng 66.500 đồng/bình 12 kg do giá gas thế giới tăng, gây áp lực lên những bà nội trợ giữa lúc khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Người tiêu dùng đổi gas sẽ phải trả gần 400.000 đồng/bình 12 kg

Ông Cao Minh Hải, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Ban Mai Việt Nam (chuỗi cửa hàng gas Ban Mai), cho hay giá gas đã tăng liên tục 6 tháng liền và đợt này là lần tăng cao nhất với gần 28.000 đồng/bình 12 kg.

"Như vậy, giá gas bán lẻ đến nhà người tiêu dùng, bao gồm cả quà tặng vào đầu năm 2021, sẽ vượt mức 400.000 đồng/bình 12 kg khiến tiêu thụ gas khó khăn hơn. Thông thường, khi gas tăng giá, người tiêu dùng gọi điện đến cửa hàng chủ yếu là hỏi giá và chọn thương hiệu gas giá rẻ để tiết kiệm dù đây là mặt hàng cần yêu cầu khắt khe về sự an toàn" - ông Hải nhận xét.

Cũng theo ông Hải, những năm gần đây, mức tiêu thụ gas tại các gia đình không tăng do nhiều hộ chuyển sang dùng bếp điện. Song, số lượng cửa hàng gas lại tăng lên do điều kiện mở mới dễ dàng hơn trước khiến cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt.