Lo ngại giá laptop tiếp tục tăng trong thời gian dài, các nhà bán lẻ đẩy nhanh tiến độ nhập trữ hàng. Tuy nhiên, sức tiêu thụ mặt hàng này vào thời điểm cuối năm ngoái cũng như đầu năm nay giảm sút đáng kể, dẫn đến lượng hàng tồn kho tăng lên rất cao so với bình thường. Diễn biến này buộc các nhà bán lẻ phải giảm giá mạnh nhiều mã hãng.



Laptop chất đầy cửa hàng chờ khách mua

Hệ thống CellphoneS đang giảm giá nhiều mẫu laptop, tập trung vào những mẫu cũ, mức giảm giá lên đến 50%. Chẳng hạn, laptop MSI Modern 14 B11MOU-1032VN có giá gốc là 21,9 triệu đồng/chiếc, giảm còn 14,190 triệu đồng; laptop Asus Gaming giảm từ 23,9 triệu đồng/chiếc, còn 18,4 triệu đồng. Tương tự, tại hệ thống FPT Shop, laptop Gaming giảm giá đến 10 triệu đồng/chiếc; nhiều mẫu laptop dành cho học sinh, sinh viên giảm đến 50%. Các mẫu laptop của hãng Lenovo giảm giá 10%-30%.

Dòng máy MacBook cũng được các hệ thống bán lẻ giảm giá đáng kể về mức thấp nhất từ trước đến nay. Hệ thống Di Động Việt bán MacBook Air M1 chỉ với 19,99 triệu đồng/chiếc, giảm gần 1 triệu đồng so với tuần trước, tức giảm đến 8,5 triệu đồng/chiếc so với giá niêm yết. MacBook Air M2 và Pro M2 2022 giảm sâu đến 6,5 triệu đồng/chiếc so với giá niêm yết, chỉ còn lần lượt từ 26,49 triệu đồng và 30,59 triệu đồng.