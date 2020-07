Cụ thể, ngày 30-6, giá thịt heo nạc giao kỳ hạn tháng 7-2020 giao dịch ở mức 45,18 UScent/lb (tương đương 23.195 đồng/kg). Các DN đã tranh thủ mua hàng và nguồn hàng này, dự kiến sẽ về Việt Nam vào khoảng tháng 8. Trong 2 tháng qua, giá nhiều mặt hàng thịt heo nhập khẩu đã tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại, do các DN Việt Nam không cạnh tranh được với các DN Trung Quốc trong việc mua hàng nên nguồn cung thiếu hụt.



Thịt heo nhập khẩu bán nhiều tại siêu thị ở TP HCM

Cục Thú y cho biết do dịch tả heo châu Phi, tổng đàn heo trên thế giới đã giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019, về mức 678 triệu con. Giá thịt heo tại Trung Quốc cao hơn Việt Nam nên các DN nước này sẵn sàng mua thịt heo với giá cao hơn 20%-30% so với DN Việt Nam và họ thường mua với số lượng lớn. Chỉ tính riêng quý I vừa qua, Trung Quốc đã nhập khoảng 1 triệu tấn thịt heo từ nhiều quốc gia trong khi Việt Nam 5 tháng đầu năm chỉ mới nhập khoảng 70.000 tấn.